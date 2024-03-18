AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, CHP Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın DEM Parti'yle ilgili açıklamasına ilişkin, Ne yazık ki bazı adaylar çıkıp Ankara'da DEM ile kol kola gezerken gelip Afyonkarahisar'da başka bir şey söylüyor." dedi.
Keşir, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, Afyonkarahisar'ın kurtuluş destanının ve hikayesinin yazıldığı şehir olduğunu söyledi.
Afyonkarahisarlıların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye olan sadakati ve güveninin her zaman baki olduğunu belirten Keşir, "Biz buna çok inanıyoruz ve güveniyoruz. Siyaset bu. Çok farklı adaylar var. Ne yazık ki bazı adaylar çıkıp Ankara'da DEM ile kol kola gezerken gelip Afyonkarahisar'da başka bir şey söylüyorlar." dedi.
Ankara'da ayrı Afyonkarahisar'da ayrı konuşmalar yapıldığını savunan Keşir, şöyle konuştu:
"Yine geçmişte DEM ile kol kola beyanatlar verip açıklamalar yapıp mecliste, meclisin aldığı kararlarda, açıklamalarda DEM ile birlikte imza atmayanlar bugün diyorlar ki 'Belediyeye DEM'i sokmayacağız'. ya Allah aşkına Afyonkarahisar'da DEM mi var. Afyonkarahisar'da DEM yok. Kime ne anlatıyorsunuz? Afyonkarahisarlı hemşehrilerin haşa aklıyla alay mı ediyorsunuz? Sadece siyaset yapmak adına bu söylenir mi?"
Daha sonra Keşir, Kadın Kültür Evi'ni ziyaret ederek burada kadınlarla sohbet etti.
Keşir, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer (ANS) Atatürk Kongre Merkezi'nde düzenlenen 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma programına katıldı.
Burada konuşan Keşir, şunları söyledi:
"Böyle bir şehirde sadece siyaset yapmak adına bu şehirde var olmayan ve varlık göstermeyenler üzerine siyaset yapılmasını doğru bulmadığımı ifade etmek istiyorum. Ankara'da başka Afyonkarahisar'da başka konuşanlara hemşehrilerimiz inşallah 31 Mart'ta gereken cevabı verecektir."
Son Dakika › Güncel › AK Parti Kadın Kolları Başkanı Keşir, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığında konuştu Açıklaması - Son Dakika
İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şifa Hastanesi'nde alıkoyduğu bazı gazetecileri 12 saatin ardından serbest bıraktı. Al Jazeera muhabiri İsmail El-Gul'un da aralarında olduğu gazetecilerin serbest bırakıldığı belirtildi. İsrail ordusu ise konuya dair henüz açıklama yapmadı. İsrail askerlerinin hastaneye baskını sırasında gazetecilerin kelepçelendiği, gözleri bağlandığı ve içeriklerinin yok edildiği ifade edildi. İsrail ordusu, Şifa Hastanesi'ndeki operasyonun devam edeceğini duyurdu.
Kerem Bürsin ve İrem Helvacıoğlu'nun başrollerini paylaştığı Eflatun filminin galası Torun Center'da gerçekleştirildi. Yönetmen Cüneyt Karakuş, filmin senaryosunun 2013'te kaleme alındığını ve pandemi öncesi çekimlerin tamamlandığını belirtti. Film, görme engelli bir kadının saf ve gerçek aşkı bulma hikayesini anlatıyor. Ayrıca, film Japonya, Kırgızistan, Bangladeş ve Fransa gibi ülkelerde de gösterildi.
Almanya, İsviçre ve Çekya'daki dış temsilciliklerde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü için törenler düzenlendi. Törenlerde, Çanakkale Zaferi'nin önemi vurgulandı ve şehitler anıldı. Konuşmalarda, Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin milli bilincini güçlendirdiği ve Türkiye'nin aydınlık yarınlara ilerlemesinde önemli bir rol oynadığı ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, “Yerel seçimler vesilesiyle bazı tartışmalar yaşandığını görüyoruz. Bunların hiçbir zemine sahip olmadığını ifade etmek isterim. Yerel seçimler, makro politikaların değişme ihtimali olan seçimler değil. Yerel seçimler, yerel seçimlerdir. Genel seçimlerle Meclis, hükümet belirlenir. Ulusal düzeyde politikalar belirlenir. Yerel seçimler ise şehrimizin yönetimiyle, yerel hizmetlerle ilgili seçimlerdir. Yerel seçimler vesilesiyle makro politikalarımız konusunda yapılan tartışmaların hiçbir zemine sahip olmadığını, spekülatif birtakım söylemlerden ibaret olduğunu ifade etmek isterim” dedi.
Manisa'da geçtiğimiz günlerde iki grup arasında çıkan pala ve satırlı kavga, güvenlik kamerası görüntüleriyle ortaya çıktı. İki grup arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, oynadıkları kurusıkı tabancanın ateş alması sonucu yaralanan 2 çocuk hastaneye kaldırıldı. Yavuzlar Mahallesi İmar Sokak'ta, C.A. (16) ve arkadaşı O.D. (16) bahçede kurusıkı tabanca ile oynarken silah ateş aldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuklar, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Dijital Deneyim Müzesi'nde düzenlenen 'Kentleri Gençler Yönetecek-Dijital Gençlik Buluşması'na katıldı. Özel, gençlere ve kadına oy vermenin Cumhuriyet'e ve Atatürk'ün vizyonuna oy vermek olduğunu belirtti. Ayrıca, CHP'nin gençlere ve kadınlara destek olacağını ve siyasette gençlere güvendiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon verilerine ilişkin yaptığı açıklamada, 2025 yılı için yüzde 15'ler civarında bir enflasyon öngördüklerini, 2026 için ise tek haneli enflasyona dönüşü öngördüklerini belirtti. Yılmaz, ayrıca küresel ekonomide toparlanmanın yavaş ve düzensiz de olsa sürdüğünü ifade etti ve enflasyonla mücadele, mali disiplin, cari açığın azaltılması gibi konularda çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?