AK Parti Kahramanmaraş Yeni Yönetimini Tanıttı - Son Dakika
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AK Parti Kahramanmaraş Yeni Yönetimini Tanıttı

İl Başkanı Gül, yeni yönetim kurulunu tanıttı ve şehir için yoğun çalışmalar yürüteceklerini belirtti.

09.10.2024 12:46
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AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, il yönetim kurulu üyelerini düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı.

Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'ndeki basın buluşmasında konuşan Gül, yeni yönetim kurulunun hayırlı olmasını diledi.

Yönetim kurulunda daha önce görev yapan isimlerin yanı sıra ilk defa siyasete adım atan isimlerinde yer aldığını bildiren Gül, şunları kaydetti:

"Bir heyecan içerisindeyiz, nihayetinde gayemiz şehrimize AK Parti olarak bugüne kadar hizmet siyasetiyle öne çıkan, 23 yıllık iktidarından Türkiye'de ilkleri başaran bir partinin Kahramanmaraş il başkanlığı olarak aldığımız bayrağı daha ileri götürmek inancındayız ve bunun için de çalışmalarımızı yoğun bir şekilde yürüteceğiz. Yeni bir yönetim anlayışıyla yol yürümeyi düşünüyoruz. Bugüne kadar edindiğimiz tecrübelerle, inşallah yeni dönemde şehrimizin yeniden kalkınması için, partimizin de adalet kalkın şiarı olduğu için, biz de bu düsturla çalışmalarımızı devam ettireceğiz."

Muhammed Burak Gül başkanlığındaki İl Yürütme Kurulunda şu isimlerden yer alıyor:

"Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Mustafa Evliya, Teşkilat Başkanı Feyzullah Eren Aşçı, Seçim İşleri Başkanı Eray Ersoy, Tanıtım ve Medya Başkanı Ramazan Yavuz, Dış İlişkiler Başkanı Cengiz Onaran, Sosyal Politikalar Başkanı Enver Topçuoğlu, Yerel Yönetimler Başkanı Ali Köfte, Ekonomi İşler Başkanı Mehmet Aydoğar, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Akif Bakır, Mali ve İdari İşler Başkanı Erkan Çayır, Ar-Ge Başkanı Rana Müştekin, İnsan Hakları Başkanı M. Necmeddin Sertpolat, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Fatih Sarıkaya, Çevre Şehir ve Kültür Başkanı Mehmet Akın Öncü ve Sekreterya Birim Başkanı Hasan Kireçci."

Kaynak: AA

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