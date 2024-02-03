AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya ziyaretler gerçekleştirdi

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AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında Karabük Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Burada konuşan Çetinkaya, Karabük'te bir yenilenme ihtiyacı olduğunu gördüklerini belirtti.

Hükümetin desteğiyle 5 yıllık süreçte yenilenme ve kalkınma hamlesi yapacaklarını aktaran Çetinkaya, şunları kaydetti:

"Bunu vekillerimizle yapalım. Bunu birlik ve beraberlikle tek yumruk olarak yapalım. En büyük arzumuz budur. Hiçbir şekilde bir makam hırsımız yoktur ve liderimizin dediği gibi 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eser.' İnşallah beş yıl eser siyaseti yapalım. Çocuklarımıza, eşlerimize, ailelerimize güzel bir Karabük kuralım, güzel sokaklar kuralım, sosyal alanlar kuralım ve biz bunun için kolları sıvadık, 'Bismillah' dedik."

Çetinkaya, projeleri çalışmaya başladıklarını vurgulayarak, "Bakanlarla, Cumhurbaşkanımızla görüşmeye başladık. Ekibimizle masaya oturduk, çalışmalara başladık. İnşallah 31 Mart'ta diyoruz ki; şu köhnelikten kurtulalım ve 1 Nisan'da inşallah yükselişe, hep beraber 'evet' diyelim ve Karabük'te 5 yıl pırıl pırıl hizmetler yapalım, hükümetin desteğiyle Karabük'ü bölgenin yıldızı yapalım." ifadelerini kullandı.

Belediyecilik anlayışlarını anlatan Çetinkaya, "Burada 7/24 mesai anlayışıyla çalışacağız. Ek iş değil, tek işimiz belediyecilik olacak. Gecemiz de Karabük olacak, gündüzümüz de Karabük olacak. Dünümüz de Karabük olacak, yarınımız da Karabük olacak. Neden? Çünkü ben başta olmak üzere, hepimiz bu şehrin bir paydaşıyız. Bu şehir, bizim artık cennetimiz olacak. Burayı gelişmiş şehir yapmak için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığında milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç ile Kılavuzlar, Atatürk ve 5000 Evler 75. Yıl Mahalle başkanları ve yönetimleriyle toplantı gerçekleştiren Çetinkaya, daha sonra Üniversite Mahallesi'nde ev ziyareti yaptı.