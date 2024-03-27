AK Parti Karabük Belediye Başkan adayı Özkan Çetinkaya, iftar programında vatandaşlarla buluştu.
İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, seçim çalışmalarını sürdüren Çetinkaya, Üniversite Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında Kastamonu Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle bir araya geldi.
Ezanın okunmasıyla vatandaşlarla orucunu açan Çetinkaya, kendisine gönülden destek veren hemşehrilerine teşekkür etti.
Çetinkaya, birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni ederek, "Hemşehrilerimizin inancı, güveni ve teveccühleriyle Karabük'ümüzün altın çağını el ele vererek, hep birlikte başlatmaya çok az kaldı. Karabük için değişim vakti. 5 yıl boyunca yazacağımız büyük başarı hikayesini, Karabük'ümüzün her yerine taşıyacağız." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Karabük Belediye Başkan Adayı Özkan Çetinkaya, Vatandaşlarla İftar Programında Buluştu - Son Dakika
Suşehri ilçesinde bulunan Geminbeli Geçidi'nde sürü halinde yiyecek arayan dağ keçileri, sürücülerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Yaklaşık 10 keçi bir süre yiyecek aradıktan sonra gözden kayboldu.
Tekirdağ'da ramazan ayında tezgahların gözdesi çipura ve levrek oldu. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, vatandaşların ramazanda daha çok mevsim balıklarını tükettiğini söyledi. Balıkçılar taze balık için avlanmaya devam ediyor. Çipura ve levrek, tezgahlarda 300 liradan satışa sunuluyor.
Kırıkkale'de son bir haftadaki trafik denetimlerinde 55 araç trafikten men edildi. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 20-26 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik kontrollerinde 6 bin 695 aracın kontrol edildiği belirtildi. Denetimler sonucunda, çevreye rahatsızlık verenlerin de bulunduğu 55 aracın trafikten men edildiği ifade edildi. Açıklamada, güvenli trafik ve yolculuk için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.
Kütahya'nın Domaniç ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın desteklediği 'Tarım Arazilerinin Kullanımın Etkinleştirilmesi' projesi kapsamında, 43 üreticiye 4 bin 350 kilo Azkan nohut tohumu dağıtıldı. Dağıtım programına Kaymakam Muhammed Furkan Okumuş, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Deniz Tuluk, İlçe Müftüsü Şaban Durmuş, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kütahya Valisi Musa Işın, Kütahya Valiliği tarafından düzenlenen iftar programında emniyet ve jandarma personeliyle bir araya geldi. Vali Işın, güvenlik güçlerine vatandaşın can ve mal güvenliği için gösterdikleri çaba için teşekkür etti. Ramazan ayının suç oranlarında gözle görülür bir düşüş sağladığını belirten Vali Işın, bu durumu inceleyerek paylaşacaklarını söyledi. Programa Vali Yardımcısı Fikret Zaman, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kırbaç ve İl Emniyet Müdürü Hakan Sıralı da katıldı.
Eskişehir'in simgelerinden olan Tarihi Odunpazarı Evleri Bölgesi'ndeki esnaf, Kemal Zeytinoğlu Caddesi'nin trafiğe kapatılmasıyla ilgili düzenlemelerin yeniden değerlendirilmesini talep ediyor. Esnaf, bu kararın kendilerine büyük sıkıntılar yaşattığını ve yeni seçilecek belediye başkanlarından çözüm bulmalarını istiyor.
TÜRKPATENT'in Şubat ayı iler marka başvuru dağılımı verilerine göre, Erzurum'dan Şubat ayında 29, bu yılın ilk iki ayında ise 52 marka başvurusu yapıldığı bildirildi. Erzurum, marka başvuru sayısı yüksekliği bazında ülke illeri sıralamasında 44. sırayı aldı. Ayrıca, Erzurum'un KUDAKA Bölgesi, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki marka başvuruları içinde önemli bir paya sahip olduğu belirtildi.
Kartepe Belediyesi tarafından yapılan Maşukiye Spor Salonu, gençlerin spor yapmalarına ve sosyalleşmelerine olanak sağlayacak.
Almanya'ya da sıçrayan terör provokasyonuna Dışişleri'nden tepki: Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemleri artırdılar
Sizin düşünceleriniz neler ?