AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, beraberindeki teşkilat mensuplarıyla Eğitim-Bir-Sen, Toç Bir-Sen ve Diyanet-Sen Karabük şubelerini ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde, sendikaların olağan genel kurullarının ardından yeniden yönetime seçilerek görev üstlenen şube başkanları ile yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelindi.

Ziyaret kapsamında Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Karabük Şube Başkanı Zeki Öz, Toç Bir-Sen Karabük Şube Başkanı Erol Gökalp ve Diyanet-Sen Karabük Şube Başkanı Muhammet Çelik'e hayırlı olsun dilekleri iletildi.

Görüşmelerde sendikaların çalışmaları ve faaliyetleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Salt, sendika başkanları ve yönetimlerine görevlerinde başarılar diledi.

Ziyaretlere, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hülya Uluçay ve AK Parti İl Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.