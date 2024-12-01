AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Halit Çakırbaş, 8. olağan kongrede güven tazeledi.
Şehit Tuncay Özdemir Kültür Merkezi'nde yapılan kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
AK Parti Karapürçek İlçe Başkanı Çakırbaş, tek aday olarak girdiği kongrede oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.
Kongreye, AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti 22. ve 24. Dönem Milletvekili Recep Yıldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve partililer katıldı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Karapürçek İlçe Başkanlığına yeniden Çakırbaş seçildi - Son Dakika
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