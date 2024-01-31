AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Parti\'nin yürüyüşüne tepki gösterdi

AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Parti'nin yarın kentte düzenleyeceği yürüyüşe tepki gösterdi.
Çalkın, yaptığı yazılı açıklamada, DEM Parti'nin Kürt sorununu Abdullah Öcalan'dan ibaret gördüğünü ancak ülkede böyle bir sorunun kalmadığını belirtti.
Ülkede PKK ve uzantılarıyla ilgili sorununun bulunduğunu ifade eden Çalkın, şunları kaydetti:
"DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç ve TBMM Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit yapmış oldukları zehir zemberek açıklamalarda, İmralı'da tutuklu olan terörist başı Öcalan için Kars'tan başlayarak bir yürüyüş tertip edeceklerini açıklamışlardır. Bu bozuk, provokatör zihniyet, aynı senaryo ve yalanlar ile Kürt halkına, demokratlara, sanatçılara, barışseverlere çağrıda bulunuyor. Kürtleri sürekli kendi karanlık emelleri için istismar eden, kullanmak isteyen bu yapılanma, batıl, kirli, kokuşmuş emelleri için Kürtlerin masum, temiz, vatansever kadınlarını, çocuklarını kaos çıkarmak için sokaklara çağırıyor."
Çalkın, "Bu kadar zulmüne, şiddetine, suikastlerine, istismarlarına rağmen, PKK'yı kınayamayan, eylemlerine ses çıkarmayan, hatta sonuna kader desteğini eksik etmeyen, bu vatanın birliği ve dirliği ile alakası olmayan bu yapılanmanın, barışı, demokrasiyi savunması koca bir yalandan ibarettir. Bu büyük bir çelişkidir, bu kavramları kullanarak Kürtleri istismar etmektedirler. Gerçekten samimiyseler, Kürtler için hayırlı bir şeyler yapmak istiyorlarsa, 1 Şubat'ta katil Öcalan için değil, PKK'nın bölücü eylemlerinden vazgeçmesi, silahlarını bırakması için çağrıda bulunmaları gerekiyor. Kürt kardeşlerime, Karslı hemşerilerime, canlarıma, demokratlara, aydınlara sesleniyorum. Bu bölücü yapılanmanın pis emellerine alet olmayalım, bunların çağrılarına uymayalım. 1 Şubat'ta sokaklara inmeyerek, ülkemizde gerçek barışa, birliğe hep beraber hizmet etmiş olalım." İfadelerini kullandı.
Konya'da iki katlı kerpiç evin birinci katında dökülen böcek ilacı üst katta bulunan aileyi zehirledi. 5 kişi hastanede tedavi altına alınırken ailenin en küçük üyesi 7 yaşındaki çocuk ise hayatını kaybetti.
İBB Başkan adayı Murat Kurum katıldığı canlı yayında 6 Şubat depremlerine ilişkin konuşurken ölü sayısının 130 bin olduğunu ifade etti. Resmi makamlarca 50 bin olarak açıklanan ölü sayısı için 130 bin ifadesini kullanan Kurum'un sözleri kısa sürede gündem oldu. Gelişme üzerine konuya açıklık getiren Kurum, bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.
Yunanistan Kupası çeyrek final maçında Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos, 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Atromitos'u deplasmanda 2-0 yenerek yarı finale çıktı.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu.
Zonguldak'ta kadın kuaförlüğü yapan 45 yaşındaki Hasan E., yanında çırak olarak eğitim gören 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklandı. Çocuğa cinsel istismar sanığı, çıkarıldığı mahkemede kendisine iftira atıldığını iddia etti.
Sosyal medyada "Diyarbakırlı Ramazan hoca" olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul'da kendisine ait çay ocağında bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili konuşan bir görgü tanığı dikkat çeken ifadeler kullandı. Pişkin'in tehdit edildiğini söyleyen görgü tanığı, "Yanındayken kendisinde biraz tedirginlik vardı. Biz onu hissettik çünkü ışıkları kapalıydı. Videolarında da dediği gibi sürekli tehdit edildiğini söylüyordu." dedi.
Eski İYİ Parti Manavgat İlçe Başkanı Hüseyin Ergen, evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Silahın tutukluk yapması üzerine saldırganın olay yerinden hızla uzaklaştığı öğrenilirken Ergen, son zamanlarda siyasette yaşadığı olayların bu tatsız olayın sebebi olduğunu söyledi. Öte yandan saldırı anı kameralara saniye saniye yansıdı.
Sosyal medyada ''Diyarbakırlı Ramazan hoca'' olarak tanınan Ramazan Pişkin'in İstanbul Fatih'te kendisine ait çay ocağında öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detay kahretti. Halil İbrahim Galyan isimli görgü tanığı, ''İşte gördüğümüz gibi namaz üzerinde hainler bıçaklamış Ramazan hocayı. Namaz kılarken, zaten kanı orada belli'' ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › AK Parti Kars Milletvekili Adem Çalkın, DEM Parti'nin yürüyüşüne tepki gösterdi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?