AK Parti Kastamonu İl Başkanlığından "28 Şubat" açıklaması

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, 28 Şubat "postmodern darbesi"nin 29. yılı dolayısıyla açıklama yaptı.

AK Parti İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuşan Sevgilioğlu, 28 Şubat darbesinin vehametine dikkat çekmek amacıyla bir araya geldiklerini söyledi.

28 Şubat'ın millet iradesine karşı yapılmış bir müdahale olduğunu vurgulayan Sevgilioğlu, "28 Şubat, amaçları itibarıyla 27 Mayıs neyse, 12 Eylül neyse, 27 Nisan neyse, 15 Temmuz neyse aynı şekilde bir darbedir. Millet iradesine karşı yapılmış bir müdahaledir. AK Parti olarak darbeci ve vesayetçi tüm girişimlerin karşısındayız. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde demokrasi ve milli irade mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.