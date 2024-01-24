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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırklareli'nde parti binasını ziyaret etti ve Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ile esnaf ziyaretinde bulundu. Ayrıca Vize ilçesinde çocuklara yönelik sahnelenen 'Kahraman Şövalye' tiyatrosu beğeni topladı. Lüleburgaz'da ise D-100 karayolunda meydana gelen yağ sızıntısı ekipler tarafından temizlendi.

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kırklareli\'nde ziyaretlerde bulundu
24.01.2024 - 09:30,
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AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu.

İlk olarak parti binasını ziyaret eden Çopuroğlu, İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş'tan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çopuroğlu ardından partisinin il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri, belde belediye başkanları ile görüştü.

Daha sonra Çopuroğlu, Cumhur İttifakı Kırklareli Belediye Başkan Adayı Derya Bulut ile esnaf ziyaretinde bulundu.

"Kahraman Şövalye" tiyatrosu sahnelendi

Vize ilçesinde "Kahraman Şövalye" tiyatrosu sahnelendi.

Vize Meslek Yüksekokulu konferans salonunda çocuklara yönelik sahnelenen oyun beğeni topladı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp programa katılan öğrencilere hediyeler verdi.

Lüleburgaz'da karayolundaki yağ ekipler tarafından temizlendi

Lüleburgaz ilçesinde D-100 karayolunda bir araçtan döküldüğü tahmin edilen yağ ekipler tarafından temizlendi.

Market Kavşağı mevkisinde yolun yağ nedeniyle kayganlaştığını fark eden sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Yolda bulunan yağ ekipler tarafından temizlendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kırklareli'nde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika
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