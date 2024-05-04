AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, gazetecilerle buluştu - Son Dakika
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AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, gazetecilerle buluştu

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, gazetecilerle buluştu

AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kentte görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Programda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Kilis'e sağlık, turizm, gençlik merkezleri gibi birçok alanda hizmetler sunduğunu belirten Dal, şehrin alt yapısıyla ilgili de çalışmalar yapıldığını aktardı. Dal, yapılan hizmetlerin devam ettiğini vurguladı.

04.05.2024 12:15
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AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, kentte görev yapan gazetecilerle buluştu.

Bir otelde gerçekleştirilen programda konuşan Dal, kentte yürütülen çalışmaları basınla istişare etmek için bir araya geldiklerini söyledi.

AK Partinin Kilis'e 20 yıl boyunca bir çok hizmet yaptığını ifade eden Dal, şöyle konuştu:

"Yeni yapılan devlet hastanemiz ve sağlık ocaklarımızla hemşerilerimizin sağlık alanında daha modern ve kaliteli hizmete kavuşmalarını sağladık. Tarihi binalarımızın restorasyonunu ve tarihi sokak sağlıklaştırması yaparak turizm alanında çok önemli adımlar atmış olduk. Gençlik merkezleri yaparak gençlerimizin bu alanda ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamış olduk. Birçok mahallede taziye evleri yaparak ihtiyaç haline gelen bu sorunu da çözmüş olduk. Yıllar önce birçok ilde yokken Kilis'te katı atık depolama tesisi ve atık su arıtma tesisi yaptık. Sadece son yıllarda şehrimize 13 tane park kazandırarak insanlarımızın nefes alabilecekleri alanlar oluşturduk." dedi.

Dal, şehrin alt yapısıyla ilgili de çalışmalar yapıldığını aktararak, "Yap-İşlet-Devret modeli ile 5 MW gücünde güneş enerjisi santrali kurduk. Sözleşme süresi bittiğinde belediyemizin elektrik masrafının büyük bir kısmını GES'ten karşılamış olacak. Cadde ve sokaklardaki asfalt çalışmalarımız rutin halde devam etmiştir. Yine aynı şekilde kaldırım çalışmalarımız yapılmıştır. İtfaiye binası Kilis'in ihtiyaçlarını karşılanması adına AK belediyecilik tarafından yapılmıştır. Yeni hal binası Kilisli çiftçilerimizin ve hal esnafımızın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden yapılmıştır. Çok yakında bitirilecek olan millet bahçesi memleketimize yakışır bir şekilde içinde birçok etkinliğin olacağı modern görünümüyle insanlarımızın hizmetine sunulacaktır. Yine Kilis'te ihtiyaç olan ve bu ihtiyaçtan dolayı yaptığımız Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi birçok farklı alanda Kilisli hemşerilerimize hizmet vermektedir." dedi.

Kente bir çok hizmet ve yatırımları kazandırdıklarını aktaran Dal, çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Programa AK Parti İl Başkanı Zihni Serhan Diyarbakırlı ile İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Zorlu da katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal, gazetecilerle buluştu - Son Dakika

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