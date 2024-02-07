AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkanı depremzedeleri ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkanı depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Kırıkkale Milletvekili ve Belediye Başkanı depremzedeleri ziyaret etti

AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında enkaz altından kurtarılan 8 yaşındaki Kerem Abdullah ve 5 yaşındaki Zehra Antürk'ü ziyaret etti. Ayrıca, depremzede vatandaşlarla bir araya gelerek dua ettiler ve çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ettiler.

07.02.2024 12:59
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AK Parti Kırıkkale Milletvekili Mustafa Kaplan ve Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında itfaiye ekiplerinin enkazdan çıkardığı 8 yaşındaki Kerem Abdullah ve 5 yaşındaki Zehra Antürk'ü ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Saygılı ve Kaplan, depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Göksun ilçelerinde depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Göksun ilçesinde Kırıkkale Belediyesi İtfaiye ekiplerinin enkazdan çıkardığı Zehra ve Abdullah Kerem kardeşleri de ziyaret eden Saygılı ve Kaplan, hayatını kaybedenler için dua etti.

Deprem bölgesinde onlarca kişiyi enkazdan çıkardıklarını belirten Saygılı, "Burada çok önemli işlere imza attık. Gecelerce uyumadan enkazdan vatandaşlarımızı sağ çıkarmak için çaba sarf ettik. Kırıkkale Belediyesi ekipleri ile bölgede çalışan tüm ekiplere canı gönülden teşekkür ediyorum. Deprem sonrası yaptığımız çalışmalarda çok güzel ve derin dostluklar oluşturmuşuz. Bizimle irtibat kuran tüm depremzedeler, Kırıkkaleli hemşehrilerime teşekkür ediyor. Bununla ne kadar gurur duysam azdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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