AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini anlattı - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini anlattı

AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini anlattı

AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları, kent merkezinde düzenlenen bir programda projelerini anlattı. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, iktidarları süresince köylere hizmet götürdüklerini ve yeni projelerle köylerin gelişimini sürdüreceklerini belirtti. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise Kırşehir'e yapılacak projeler hakkında bilgi vererek şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

29.03.2024 12:05  Güncelleme: 12:07
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AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları, hazırladıkları projeleri anlattı.

Adaylar Bülent Ozan, Emrah Doğan, Murat Yüksel, Mustafa Kamalı, Ahmet Deveci ve Tayfun Tekin, kent merkezinde bir düğün salonunda, merkez ve köy muhtarları, muhtar adayları ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Programda konuşan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, iktidarları süresince tüm köylere istisnasız hizmet götürdüklerini söyledi.

Hizmetlerine yenilerini ekleyeceklerini, İl Genel Meclisi üyesi adaylarının projeleriyle köylerin gelişimini sürdüreceğini vurgulayan Ünsal, "AK Parti iktidarında köylerimizin temel sorunları çözüme kavuştu. Muhtarlarımızla sürekli istişare halinde beklenen tüm hizmetleri gerçekleştirdik. Hazırlanan yeni projeler ile çıtayı daha yükseğe taşıyoruz." dedi.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan da son dönemde kente bir dizi proje ve hizmeti kazandırdıklarını anımsattı.

Savunma sanayi yatırımı başta olmak üzere eğitim, spor, kültür, tarım gibi alanlarda projelerin 2024 yılı içinde başlayacağını aktaran Erkan, "Kırşehir'e her zamankinden daha fazla hizmet getirme yarışı içindeyiz. Yakın zamanda Kırşehir'de ağırladığımız tüm bakanlarımız müjde verdi, bundan tüm hemşerilerimizle mutlu olduk. Bunlar devamı gelecek büyük yatırımların habercisi olacaktır. İnşallah şehrimizin kalkınması için çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, İl Genel Meclisi üyesi adayları Özel İdare sosyal tesisi, köylerden tüketiciye süt, kilit parke taşı fabrikası, Kocabey kavaklığı doğal yaşam vadisi, jeotermal sera, su ürünleri paketleme ve depolama tesisi, mantar yetiştiriciliği, plastik geri dönüşümden boru üretim tesisi projeleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini anlattı - Son Dakika

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