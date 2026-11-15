AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan'dan KAEÜ Teknopark ihale sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Erkan'dan KAEÜ Teknopark ihale sürecine ilişkin açıklama

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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Teknopark projesinin ihale sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Teknopark projesinin ihale sürecine ilişkin açıklamada bulundu.

Erkan, yazılı açıklamasında, KAEÜ Teknopark projesi ihale sürecinin başlatılması için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından onay alındığını ifade etti.

İhale sürecine yakında başlayacaklarını vurgulayan Erkan, proje ile Kırşehir'de üniversite sanayi işbirliğinin güçlenmesinin, teknoloji odaklı girişimlerin de desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti.

Teknoparkın gençlerin fikirlerini ürüne, girişimcilerin hayallerini işe, üniversitenin bilgi birikimini de şehrin kalkınmasına dönüştüreceğini vurgulayan Erkan, şunları kaydetti:

"Bu proje, araştırma ve geliştirmeler çalışmalarının Kırşehir'de kök salması, nitelikli istihdamın artması ve yetişen gençlerimizin kendi şehrinde üretebilmesi için çok kıymetli bir adım. KAEÜ Teknopark hizmet binasının en kısa sürede yapım ihalesine çıkılacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, sürece katkı sunan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a, Valimiz Murat Sefa Demiryürek'e, KAEÜ Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil'e ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Sürecin her aşamasının takipçisi olmaya ve Kırşehir'imizin geleceğine yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA
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