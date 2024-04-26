AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi disiplin sürecine aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi disiplin sürecine aldı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe\'yi disiplin sürecine aldı

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle çıkan arbedenin ardından İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'nin sergilediği tavırlar nedeniyle disiplin sürecini başlattıklarını bildirdi. Talus, olayda darbedilen işçilere geçmiş olsun dileklerini ileterek, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiklerini belirtti.

26.04.2024 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İzmit Belediyesi ekipleri arasında bir sokaktaki asfaltlama çalışması nedeniyle çıkan arbedenin ardından sergilediği tavırlar nedeniyle İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında disiplin sürecini başlattıklarını bildirdi.

Talus, yaptığı açıklamada, İzmit'te dün yaşanan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

Olayda darbedilen işçilere geçmiş olsun dileklerini ileten Talus, "Bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz.

Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Belediyesi, İbrahim Efe, AK Parti, Kocaeli, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi disiplin sürecine aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:38 Özel’den Kılıçdaroğlu’nun “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir“ sözlerine yanıt Özel'den Kılıçdaroğlu'nun "Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir" sözlerine yanıt
12:50 Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası Taksim bombacısı Ahlam Albashir için karar: 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1794 yıl hapis cezası
12:37 Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi Cezaevinde 37 kiloya kadar düşen Nihal Candan tahliye edildi
12:22 Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek Bakan Şimşek: Enflasyon yaz aylarında hızla düşecek
12:07 Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek Köklü tasarruf tedbirleri hayata geçiyor! Zorunlu olmayan tüm servisler kaldırılacak, memura kart verilecek
13:13 Özel seçim sözünü tuttu Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum’a hediye ettiği motorla caddede turladı Özel seçim sözünü tuttu! Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum'a hediye ettiği motorla caddede turladı
12:56 Karaman’daki ’Dilan Polat’lı gösteriye Milli Eğitim’den soruşturma Karaman'daki 'Dilan Polat'lı gösteriye Milli Eğitim'den soruşturma
12:16 İspanya’da otomattan kahve içen genç kız kör oldu İspanya'da otomattan kahve içen genç kız kör oldu
11:53 Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı Okulda öğretmen yumruklayan veli gözaltına alındı
11:20 Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe’ye geri dönüyor Son maçta yaptığı hatayla saç baş yolduran Samet Akaydın Fenerbahçe'ye geri dönüyor
11:03 KKKA kabusu geri döndü Vaka sayılarında artış yaşanıyor KKKA kabusu geri döndü! Vaka sayılarında artış yaşanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2024 14:03:25. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus, İzmit Belediye Meclis Üyesi İbrahim Efe'yi disiplin sürecine aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement