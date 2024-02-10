AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda yoldan geçen Ebru Güneş yaralanırken, o sırada dernekte olan Ali Sarıyer o anları anlattı.

10.02.2024 20:25
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Melihcan ÇALIŞKAN/ AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda yoldan geçen Ebru Güneş yaralanırken, o sırada dernekte olan Ali Sarıyer o anları anlattı.

"HEPİMİZ YERE YATTIK"

Ali Sarıyar, "Aziz başkanın programına katıldık. Silah sesleriyle beraber hepimiz yerde kaldık. Aziz Bey de, hepimiz yere yattık. Ateş açıldığı sırada ben 'yatın diye bağırdım' sonra herkes içeride yatış pozisyonu aldı. Bir süre bir iki dakika içeride öyle kaldık, sonra normale döndü" dedi.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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