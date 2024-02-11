AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a silahlı saldırı

Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirilen 'Mardinliler Buluşması' sırasında Aziz Yeniay'a silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Ebru Güneş ağır yaralandı. Yeni görüntülerde saldırı anında çevrede bulunanların kaçtığı ve bir çocuğun arabaların arasında saklandığı görülüyor.

11.02.2024 10:03
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AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'nde gerçekleştirdiği 'Mardinliler Buluşması' sırasında beyaz bir araç içinde sokağa gelen kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı anında sokakta bulunan Ebru Güneş başından vurularak ağır yaralandı. Ağır yaralanan Güneş'in hayati tehlikesi devam ediyorken olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde çevrede bulunanların silahlı saldırı sırasında kaçtığı ve bir çocuğun eğilerek arabaların arasında kaçarak uzaklaştığı anlar görülüyor.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'a silahlı saldırı - Son Dakika
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