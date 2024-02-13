AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay\'a Silahlı Saldırı: Gözaltı Sayısı 23\'e Yükseldi

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın seçim çalışması sırasında gerçekleşen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan şüpheli sayısı 23'e yükseldi.
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü seçim çalışması kapsamında Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında 6 şüpheli daha gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Saldırının ardından yürütülen çalışma kapsamında daha önce gözaltına alınan 17 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Ne olmuştu?
AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat Cumartesi günü Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kimliği belirsiz kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.
Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti.
Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.
Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatmıştı.
Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda, 14 adet 7.62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.
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