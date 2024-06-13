AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan Adayı Aziz Yeniay'ın Ziyareti Sırasında Silahlı Saldırıya İlişkin 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Güncel

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında düzenlenen ve 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında, "Eminanç Kardeşler" suç örgütüne yönelik operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat'ta Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Bu kapsamda olayın Kanarya Mahallesi merkezli faaliyet gösteren "Eminanç Kardeşler" olarak bilinen silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği, yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve uygulamalı soruşturmada, bu örgütün ilçede cinayet, yaralama ve iş yeri kurşunlama gibi silahlı saldırı eylemlerinin de sorumlusu olduğu tespit edildi.

Soruşturma kapsamında suç örgütüne yönelik 10 Haziran'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Ne olmuştu?

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay'ın, 10 Şubat'ta Kanarya Mahallesi'ndeki bir derneği ziyareti sırasında beyaz bir araçla olay yerine gelen kişilerce uzun namlulu silah ve tabancayla ateş açılmıştı.

Saldırıda E.G.D. (32) ağır yaralanırken, çevredeki bazı binalara ve araçlara da kurşun isabet etmişti. Başından yaralanan E.G.D, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

Şüphelilerin tespiti için oluşturulan 150 kişilik ekip, çevredeki kamera kayıtlarını incelemiş, olay yerinde yapılan çalışmalarda 14 adet 7,62 milimetre uzun namlulu silah kovanı, 3 adet 9 milimetre kovan bulunmuş, 5 araç ve 1 ikamete kurşun isabet ettiği belirlenmişti.

Çalışmalarda, 4'ü yaşı küçük olmak üzere 26 şüpheli gözaltına alınmıştı. AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkan adayı Aziz Yeniay ve olay yerinde bulunan 3 polis memuru ifade vererek şüphelilerden şikayetçi olmuştu.

20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.