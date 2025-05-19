Ak Parti'li Çelik'ten Özgür Özel'e 'Yerel Diktatör' Tepkisi:  Cumhurbaşkanımızın Liderliği Hakkında Söz Söylemesi Trajik Bir Durumdur

(ANKARA) - AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de düzenlenen mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası bir ajans ile anlaşarak kendini küresel lider olarak tanıtmaya çalıştığını belirtti. Özel, "Sen küresel lider değil, yerel bir diktatörsün, otokratsın, tek adamsın. Yerel diktatörler, bu milletten korksun. Rakibini hapse atan korkaklar, bu milletten korksun. Emin olun ki yenileceksiniz." diye konuştu.

Özel'in sözlerine tepki gösteren Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımıza 'küresel bir lider değil, yerel bir diktatörsün' demiş. Cumhurbaşkanımıza karşı bu ifadeyi ilk ve en çok kullananlar, Avrupa faşistleridir. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığı 'kopyacı' bir genel başkanlıktır. Özgür Özel'in söylemlerinin çoğu Avrupa aşırı sağının kopyasıdır. Şimdi de Avrupa faşistlerinin tercümanlığına soyunmuş. Bırakın küresel liderliği, yerel bir lider bile olamamış birinin, Cumhurbaşkanımızın liderliği hakkında söz söylemesi trajik bir durumdur."