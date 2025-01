AK Parti\'li Dağ, AA\'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı Açıklaması

Güncel

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Dağ, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2024 yılı boyunca çektiği, " Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony" katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Hamza Dağ, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Tahsin Ceylan'ın "Diş sağlığı" fotoğrafına oy verdi.

"Haber" kategorisinde, Belal Khaled'in "Bayram" adlı karesini seçen Dağ, "Günlük Hayat" kategorisinde ise İsa Terli'nin objektifinden yansıyan "7 tepe, 5 minare, 1 kule" isimli fotoğraftan yana oy kullandı.

Dağ, "Spor" kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" başlıklı fotoğrafını seçti.

Fotoğraflarda emeği olan AA çalışanlarını tebrik eden Dağ, her bir fotoğrafta büyük emek, tecrübe ve hassasiyetin olduğunu söyledi.

AA'nın kurulduğu ilk günden bu yana doğru tarafsız habercilik konusundaki faaliyetleri bildiklerini anlatan Dağ, "Dezenformasyonun çokça arttığı gününüzde AA'nın önemi hepimiz için çok daha elzem hale geldi." ifadelerini kullandı.

Ajansın özverili çalışmalarını 2025'te de aynen devam ettireceğine inandığını aktaran Dağ, "Biz her kategoriden bir fotoğrafı seçmek durumunda kaldık ama her biri birbirinden güzel fotoğraflar var. Hangi fotoğrafa baktıysam her birinde bu işte uzmanlık olduğunu gösteriyor." dedi.

"Özgürlüklerin olmadığı, işkence ve ölümlerin olduğu Suriye geride kaldı"

"Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar" isimli fotoğrafına dikkati çeken Dağ, Aralık ayının ilk günleri, 2024'in son günlerinde gelen bu netice Suriyeliler gibi kendilerini de sevince ulaştırdığını dile getirdi.

Suriye'deki insanların çok büyük zorluklar yaşadıklarını ifade eden Dağ, Türkiye olarak mazlumların yanında olduklarını gösterdiklerini dile getirdi.

Dünyanın büyük bir sınavdan geçtiğini, bu sınavı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletçe başarmış olmanın haklı gururunu yaşadıklarını vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Buradaki en önemli noktalardan biri, 2023 seçimlerine giderken özellikle aşırı sağ ve faşizan partilerin mülteciler üzerinden çokça kampanya yaptığı bir dönemde seçime 2 gün kalan 'İnsanları ben ölüme gönderemem' diyerek, vicdanı ve insani duruşunu ortaya koyan Cumhurbaşkanımız, Türk milletine ensar olma imkanını sağlamış oldu.

Özgürlüklerin olmadığı, işkence ve ölümlerin olduğu Suriye geride kaldı. Yeni yönetimin, toprak bütünlüğü olan istikrarlı bir ülke kurması konusunda üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Terör örgütlerinin Suriye'den tamamen uzaklaştığı, bölgemizde terör devleti kurmak isteyenlerin de oyunlarının bozulacağı bir Suriye bizim destekleyeceğimiz Suriye'dir. Onların sevinçlerinin geçici olmaması ve gelişmiş bir Suriye'de yaşamaları için biz de elimizden geleni yapacağız."