AK Parti'li Eldemir'den Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü mesajı

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Eldemir, mesajında Çanakkale Deniz Zaferi'nde vatanı canları pahasına savunan kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andığını belirtti.

Çanakkale'nin bağımsızlık ve hürriyet uğruna yazılan destanın adı olduğunu vurgulayan Eldemir, şu ifadelere yer verdi:

"Aziz milletimizin birlik ve beraberlik içinde verdiği bu onurlu mücadele, tarihimizin en parlak sayfalarından biridir. Çanakkale'de vatan için canını feda eden şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla yad ediyoruz. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Bu mukaddes zaferin gururunu kalbimizde yaşatmaya devam edeceğiz. Çanakkale geçilmez."