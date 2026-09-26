AK Parti\'li Gider Keşan\'da halkı dinledi, Kınık da Süloğlu Kaymakamı\'nı ziyaret etti

AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Keşan ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gider, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ile bir araya gelerek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaretin ardından esnaf ve vatandaşlarla buluşan Gider, talepleri dinledi.

Kaymakam Tutar'a ziyaret

Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Nihat Kınık, Süloğlu Kaymakamı Emin Cevat Tutar'ı makamında ziyaret etti.

Süloğlu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre Kınık, Kaymakam Tutar ile bir süre görüşerek bölgedeki gümrük ve dış ticaret faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tutar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kınık'a teşekkür etti.