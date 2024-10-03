AK Parti'li İleri, yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti'li İleri, yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zekayla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonunu önemsediklerini belirterek, "Komisyonun, önemli bir görevi hayata geçireceğini görüyoruz.

03.10.2024 12:47
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri, yapay zekayla ilgili kurulan Meclis Araştırma Komisyonunu önemsediklerini belirterek, "Komisyonun, önemli bir görevi hayata geçireceğini görüyoruz. Önemli öneriler ortaya koyacağını hissediyoruz." dedi.

İleri, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulunda, yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasının kabul edildiğini anımsattı.

Bu alanda komisyon kurulmasını son derece isabetli bulduğunu vurgulayan İleri, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yürütmemizin bu anlamda önemli çalışmaları var. Parti olarak biz bu anlamda çok önemli çalışmaları Cumhurbaşkanımızın elinde imza atıyoruz ama tabii ki Meclisimizin çatısı altında bütün partilerin iştiraki ile böyle bir komisyonun hayata geçmesi Türkiye açısından önemli bir gelişmedir diye düşünüyorum. Şunu da ayrıca vurgulamak istiyorum, AK Parti dijitalin siyasete bakışı diğer bir deyişle siyasetçinin teknolojiyi konuşuyor olması önemli bir yenilikti. Meclisimizde hayata geçirilen bu komisyon hasebiyle bizim bu siyasetimizin Türk siyasetinde de yayılmış olmasını görüyoruz bir anlamda. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu komisyonu önemsiyoruz, önemli bir görevi hayata geçireceğini görüyoruz. Önemli öneriler ortaya koyacağını hissediyoruz. Bu anlamda hayırlı olmasını diliyorum."

"Siber Vatan'ı tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak istiyoruz"

İleri, son 23 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde milli teknoloji hamlesi daha geniş tanımıyla "Siber Vatan" alanında önemli çalışmalara imza atıldığını ve bu konuda önemli sonuçlara ulaşıldığını söyledi.

Gayrisafi milli hasıladan 2002 yılında binde 5 olarak AR-GE'ye ayırılan payın 2023 sonu itibarıyla yüzde 1,32'ye ulaştığına dikkati çeken İleri, şunları kaydetti:

"Savunma sanayimizde önemli atılımlar oldu. Bu alanda yüzde 80 düzeyinde yerlilik oranına ulaştık. 2023 yılı itibarıyla 5,5 milyar dolar gibi önemli bir ihracat düzeyini yakalamış durumdayız. Uzaya uydularımızı gönderiyoruz. Yollarımızda yerli ve milli elektrikli aracımız Togg'u görüyoruz. Bütün bunların yanında bu inovasyon iklimini sürekli kılmak noktasında TEKNOFEST organizasyonu tüm hızıyla devam ediyor. Milyonlarca gencimiz bu organizasyonda yer alarak gerçekten teknoloji geliştirmenin, inovasyonun tadını alıyorlar ve bu anlamda motive oluyorlar."

Yerliliği sağlamanın yanında ürün bağımsızlığını ve rekabetçi ortamı tesis edip, son derece verimli ve üretken bir ekosistemi hayata geçirmeyi amaçladıklarını dile getiren İleri, "Biz, Siber Vatan'ı tüm unsurlarıyla ayağa kaldırmak istiyoruz. Bu çalışmaların yanında çeşitli kurumları hayata geçiriyoruz, ilgili düzenlemeleri ve mevzuatları da çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li İleri, yapay zekayla ilgili Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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