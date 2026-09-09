AK Parti'li İnan'dan, 'İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü' mesajı - Son Dakika
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AK Parti'li İnan'dan, 'İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü' mesajı

AK Parti\'li İnan\'dan, \'İzmir\'in kurtuluşunun yıl dönümü\' mesajı
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AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir’in işgalden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in işgalden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

AK Parti'li İnan, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, 9 Eylül 1922'nin yalnızca İzmir'in işgalden kurtulduğu bir tarih olmadığını, aynı zamanda Türk milletinin geleceğini kendi iradesiyle tayin edeceğini bütün dünyaya ilan ettiği büyük bir zafer olduğunu vurguladı. Türk ordusunun 9 Eylül 1922 sabahı İzmir'e girişiyle, milletin geleceğini kendi aralarında belirleyebileceklerini düşünenlerin hesaplarının yerle bir edildiğini belirten İnan, kurtuluşun son kilometrelerinde verilen mücadeleye dikkat çekti.

Halkapınar'da dört Türk askerinin şehit düştüğünü hatırlatan İnan, Pasaport önlerinde atılan bombayla yaralanan Yüzbaşı Şerafettin Bey'in, Hükümet Konağı'na doğru ilerlemekten vazgeçmediğini ifade etti. İnan, Yüzbaşı Şerafettin Bey ve silah arkadaşlarının göndere çektiği Türk bayrağının yalnızca işgalin sona erdiğini değil, Türk milletine hiçbir şart altında boyun eğdirilemeyeceğini de ilan ettiğini kaydetti.

'O BAYRAK BAŞKALARININ LÜTFUYLA YÜKSELMEDİ'

Ay yıldızlı bayrağın herhangi bir yabancı gücün izniyle göndere çekilmediğini vurgulayan İnan, "O bayrak, bir başkasının müsaadesiyle yükselmedi. Başkalarının lütfuyla, yabancı bir başkentin onayıyla göndere çekilmedi. Milletimizin cesaretiyle, ordumuzun zaferiyle, şehitlerimizin fedakarlığıyla yükseldi" dedi.

9 Eylül'de reddedilen anlayışın, Türk milletini kendi vatanında başkalarının çizdiği sınırlar içinde yaşamaya mecbur bırakma girişimi olduğunu belirten İnan, Belkahve'den görülen tarihi manzaranın bu gerçeği açıkça ortaya koyduğunu ifade etti.

'SON SÖZÜ MİLLETİMİZ SÖYLEDİ'

Körfez'de bekleyen donanmaların, Anadolu üzerinde hesap kuran devletlerin askeri gücünü temsil ettiğini belirten İnan, "Fakat o gemiler İzmir'in kaderini tayin edemedi. Son sözü o gemilerin arkasındakiler değil, aziz milletimiz söyledi" ifadelerini kullandı.

İnan, Türkiye'nin bugün de bağımsızlığından, milli iradesinden ve egemenlik haklarından taviz vermediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yürüttüğü bağımsızlık mücadelesi, Türkiye'nin kaderini başka başkentlerin iradesine bağlamak isteyenlere karşı milletimizin verdiği kesin ve tavizsiz cevaptır. İzmir'in kurtuluşunun 104'üncü yılında Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Yüzbaşı Şerafettin Bey'i, kahraman dört askerimizi ve kurtuluş mücadelemizin bütün kahramanlarını; aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum."

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li İnan'dan, 'İzmir'in kurtuluşunun yıl dönümü' mesajı - Son Dakika

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