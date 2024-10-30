AK Parti\'li Miroğlu: Özer\'in Gözaltının Zamanlaması Manidar

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(ANKARA) - AK Parti Merkez Karar ve Yürütme Kurulu (MKYK) Üyesi Orhan Miroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in gözaltına alınmasıyla ilgili, "Cumhurbaşkanı'ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey'in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar" dedi.

AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in bugün gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Miroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ahmet Özer gözaltına alınmış, sorgulama sürecinden önce yorum yapmayalım, ama şunu da söylemeden geçmeyelim: Cumhurbaşkanı'ndan, bugünkü grup toplantısında, Devlet Bey'in çağrısına yönelik daha net açıklamalar beklenirken yaşanan bu gözaltının zamanlaması çok manidar" ifadelerini kullandı.