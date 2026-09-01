AK Parti'li Yayman KKTC'de alabora olan yolcu gemisindeki yaralıları ve ailelerini hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti'li Yayman KKTC'de alabora olan yolcu gemisindeki yaralıları ve ailelerini hastanede ziyaret etti

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, KKTC'nin Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hastanelerde tedavi gören vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti. Yayman, Girne kriz merkezinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile görüştü. Ulaşılamayan vatandaşların durumları hakkında bilgi aldığını belirten Yayman, 'Aziz vatandaşlarımız müsterih olsunlar.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hastanelerde tedavi gören vatandaşları ve ailelerini ziyaret etti.

Yayman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Ali Kıratlı, KKTC temsilcisi Emre Kaya ile kazada yaralanan vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldiklerini belirtti.

Kazazede ailelerine geçmiş olsun dileklerini ilettiklerini ve yanlarında olduklarını ifade ettiklerini aktaran Yayman, Girne kriz merkezinde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bakanlar, komutanlar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile de görüştüklerini kaydetti.

Hüseyin Yayman, görüşmede ulaşılamayan vatandaşların durumlarına ilişkin bilgi aldıklarını belirterek, "Aziz vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Ucu nereye varırsa varsın bu konunun takipçisi olacağız." ifadesini kullandı.

Kazada hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ile sabır, yaralılara ise acil şifalar dileyen Yayman, KKTC'nin acısının kendi acıları olduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Yayman KKTC'de alabora olan yolcu gemisindeki yaralıları ve ailelerini hastanede ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'li Yayman KKTC'de alabora olan yolcu gemisindeki yaralıları ve ailelerini hastanede ziyaret etti - Son Dakika
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