AK Parti'li Yazıcı'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

AK Parti'li Yazıcı'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, milletimizin yıllarca özlemini çektiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır.

12.05.2025 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, milletimizin yıllarca özlemini çektiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır." ifadesini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, ülkenin geleceği için ortaya koyduğu "Terörsüz Türkiye" hedefinde bugün önemli bir eşiğin geride bırakıldığını belirtti.

Ülke ve millet için yeni bir dönemin kapısının aralandığını vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

"Terör örgütünün silah bırakma ve fesih kararı, uzun yıllardır terör, kaos, çatışma, şiddet ve istikrarsızlık sarmalında ülkemizin ayağına pranga olan terörün bitirilmesi noktasında çok kıymetlidir. Bugün açıklanan terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararı, milletimizin yıllarca özlemini çektiği 'Terörsüz Türkiye' hedefinin hayata geçirilmesinde önemli bir dönemeç noktasıdır."

"Süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa müsaade etmeyeceğiz"

Cumhur İttifakı olarak terörü tamamen ortadan kaldırmak, gelecek nesillere terörsüz bir Türkiye bırakmak ve huzuru ülkede kalıcı hale getirmek için çok güçlü bir iradeye sahip olduklarının altını çizen Yazıcı, şu görüşleri paylaştı:

"Milletimizin sırtından bu yükü atmak için devlet-millet kaynaşmasıyla el ele, omuz omuza çalışacağız. Bu topraklarda büyük bir medeniyet inşa eden bu milletin barış ve huzur içinde yaşayabileceğini tüm dünyaya göstermeliyiz. Artık enerjimizi, kaynaklarımızı ülkemizin kalkınması ve kardeşliğimizi güçlendirmek için harcamalıyız. Huzur ve barış ortamını kalıcı hale getirecek her adımın arkasında durmak, devlet-millet kaynaşmasıyla 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıkmak hepimizin görevidir. 'Terörsüz Türkiye' sürecinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde ilerlemesi en büyük temennimiz. Bu süreci sekteye uğratmak isteyen hiçbir anlayışa asla müsaade etmeyeceğiz. Devletimiz tüm birimleriyle süreci titizlikle takip edecektir. Bu karar, yalnızca ülkemiz için değil aynı zamanda bölgemizde barış, istikrar ve huzurun tesis edilmesi adına da hayati önemdedir."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Hayati Yazıcı, Güvenlik, Politika, AK Parti, Türkiye, Güncel, Terör, PKK, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Yazıcı'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz Bakan Memişoğlu yeni uygulamayı duyurdu: Fazla kiloluları tespit edeceğiz
Erzurum Valisi Çiftçi’den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama Erzurum Valisi Çiftçi'den oğlunun tepki çeken paylaşımlarıyla ilgili açıklama
Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı Satmak için kaporasını aldığı otomobilinin üzerine hafif ticari araç çıktı
Ankara’da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti Ankara'da motosiklet kazası: 2 genç hayatını kaybetti
Trump’tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname Trump'tan tüm dünyada ilaç fiyatlarını sarsacak kararname
Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı Yunanistan bu köylere yerleşenlere 435 bin TL ödeyecekti, proje tutmadı
Sacha Boey Bayern Münih’in şampiyonluk kutlamasına “Haram“ diyerek tepki gösterdi Sacha Boey Bayern Münih'in şampiyonluk kutlamasına "Haram" diyerek tepki gösterdi
O Ses Türkiye’de final heyecanı Şampiyon belli oldu O Ses Türkiye'de final heyecanı! Şampiyon belli oldu
Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler Yılların takımının tarihi çöküşü: -139 averaj, -21 puanla küme düştüler
Altında ibre tersine döndü Yatırımcılar şaşkın Altında ibre tersine döndü! Yatırımcılar şaşkın
Transferde ilk bombayı patlatıyorlar 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe’ye geliyor Transferde ilk bombayı patlatıyorlar! 85 milyon euroluk futbolcu Fenerbahçe'ye geliyor

21:42
Bahçeli’nin ’’Demirtaş’’ talebi yanıtsız mı kaldı Bakanlıktan yalanlama geldi
Bahçeli'nin ''Demirtaş'' talebi yanıtsız mı kaldı? Bakanlıktan yalanlama geldi
21:00
Bahçeli’ye dikkat çeken hediye Tüm liderleri mat etti
Bahçeli'ye dikkat çeken hediye! Tüm liderleri mat etti
20:43
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK’nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
ABD Ankara Büyükelçiliği: PKK'nın fesih kararı bir dönüm noktası niteliğindedir
19:01
PKK’nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
PKK'nın fesih kararına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bugün kritik bir eşik aştık
16:51
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK’nın silah bırakmasına karşı
DEM Partililerle şakalaşan Müsavat Dervişoğlu, PKK'nın silah bırakmasına karşı
09:29
Türkan Şoray’ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
Türkan Şoray'ın duygusal anları: Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum
09:28
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
Tapuda 90 günlük süre sınırına dikkat
09:23
PKK’nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek
PKK'nın kendini feshi sonrası takvim nasıl işleyecek?
09:17
Atılan manşetleri görmeniz lazım İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler’i fena haşladı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! İspanyol basını El Clasico sonrası Arda Güler'i fena haşladı
09:07
Tarihi gün PKK kendini feshetti, silah bıraktı
Tarihi gün! PKK kendini feshetti, silah bıraktı
09:06
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
Emekli ikramiyeleri 3 katına çıkacak, maaşlar da artacak
09:02
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
Galatasaraylıların Osimhen kampanyası çığ gibi büyüyor
08:59
İstanbul Kağıthane’deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
İstanbul Kağıthane'deki ölümlü kaza kameraya yansıdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2025 23:27:22. #7.13#
SON DAKİKA: AK Parti'li Yazıcı'dan, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.