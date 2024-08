AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Uncu'ya ziyaretler sürüyor

Güncel

AK Parti Mardin İl Başkanlığı'na atanan Mehmet Uncu'ya "hayırlı olsun" ziyaretleri sürüyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Uncu'yu sivil toplum kuruluşlar temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar ziyaret etti.

Ziyaretlerden dolayı herkese teşekkür eden Uncu, devraldıkları görevi ülkenin ve milletin huzuru ve refahı için daha ileriye götürmenin gayreti içerisinde olacaklarını belirtti.

Mardin'in geleceğine yönelik her hizmet ve yatırımın hayata geçmesinde ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Uncu, şunları kaydetti:

"Bizler seçim takvimi gözetmeksizin her ilçemizi, mahalle ve sokağımızı defalarca ziyaret ederek vatandaşlarımıza ulaşma derdinde olacağız. AK Parti Mardin teşkilatları olarak durmadan, duraksamadan şehrimizin her bir metrekaresine ulaşacağız. Vatandaşlarımıza AK Parti hükümetlerimizin 23 yıl boyunca yapmış olduğu her hizmeti anlatarak hizmetin tek adresinin AK Parti olduğunu belirteceğiz. Halkımızın teveccühüne ve kararlarına sonuna kadar güveniyoruz. Bizler de sürekli halkımızın yanında, hizmetinde olacağız."