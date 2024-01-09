AK Parti Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı-Gaziantep duble yol çalışmalarını inceledi

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ali Şahin, Nurdağı-Gaziantep arasında devam eden duble yolda incelemelerde bulundu.

Bir dizi temaslarda bulunmak ve yapılan çalışmaları yerinde görmek üzere Nurdağı ilçesini ziyaret eden Milletvekili Şahin, yapımı devam eden Nurdağı-Gaziantep arası duble yol çalışmalarını yerinde görerek proje ile ilgili bilgi aldı.

Devam eden çalışmalar ile ilgili açıklama yapan Şahin, yol ile ilgili kamulaştırma ve kıymet takdir çalışmaları tamamlandığını belirtti.

Yolun hayırlı olmasını ifade eden Şahin, şunları kaydetti.

"Nurdağı-Gaziantep duble yolumuzda şu ana kadar 5 kilometrelik kısmı bitirilen 53 kilometrelik yolumuz 2 köprü yapımını kapsıyor. Proje tamamlandığında şehir ekonomimize, iş gücünde 1.1 milyon saat, 5.1 milyon litre akaryakıt tasarrufu, karbon emisyon salınımında 13 milyon kilogram katkı sağlanacak. 50 dakika süren seyir süresi ise 35 dakikaya inmiş olacak. Nurdağlı hemşerilerimize şimdiden hayırlı olsun."