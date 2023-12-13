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AK Parti Milletvekili Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini TBMM'de tanıttı - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini TBMM'de tanıttı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, TBMM'de yapılan görüşmeler sırasında milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini ikram etti. Ataman, Diyarbakır'ın zengin yemek kültürünü tanıtarak herkesi bu lezzetleri yerinde denemeye davet etti.

AK Parti Milletvekili Diyarbakır\'ın tescilli yemeklerini TBMM\'de tanıttı
13.12.2023 - 17:04,
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AK Parti Diyarbakır Milletvekili Suna Kepolu Ataman, Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tanıttı.

Ataman, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri sırasında milletvekillerine, meclis çalışanlarına ve misafirlere tescilli ciğer kebabı, meftune, kadayıf ile meyan şerbeti ikramında bulundu.

Diyarbakır'ın bünyesinde Türkiye'nin en güzel yemeklerini barındırdığını aktaran Ataman, "Bugün milletvekili arkadaşlarımıza, meclis çalışanlarına ve misafirlerimize Diyarbakır'ın güzel yemeklerini tattırdık. Bu yemeklerimizin çoğu da tescillidir. Tüm vekil arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı da bu güzel yemekleri yerinde yemeye, Diyarbakır'a davet ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Diyarbakır'ın tescilli yemeklerini TBMM'de tanıttı - Son Dakika
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