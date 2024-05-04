AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklikler Hakkında Teklifi Değerlendirdi - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu'nda Değişiklikler Hakkında Teklifi Değerlendirdi

AK Parti Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu\'nda Değişiklikler Hakkında Teklifi Değerlendirdi

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu'nda yapılan değişikliklere ilişkin hazırlanan teklifi değerlendirdi. Erkan, teklifin ticarette mağduriyetleri önlemeyi hedeflediğini ve stokçuluk ile fahiş fiyat artışına yönelik cezaların artırıldığını belirtti.

04.05.2024 12:37
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AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türk Ticaret Kanunu'nda bazı değişikliklere ilişkin hazırlanan teklifi değerlendirdi.

Erkan, yazılı açıklamasında, 23 maddeden oluşan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin TBMM Başkanlığına sunulduğunu, teklifin ilk imza sahiplerinden biri olduğunu aktardı.

Ticaret Bakanlığının muhtelif konulara ilişkin ihtiyaç duyduğu alanlarda bazı kanuni düzenlemeleri hayata geçirmiş olacaklarını belirten Erkan, piyasanın doğal işleyişini bozan, haksız rekabet doğuran ve tüketiciyi yanıltan uygulamalara kesinlikle karşı olduklarını vurguladı.

Kanun teklifiyle vatandaşların ticaretle ilgili konularda yaşayabileceği mağduriyetlerin, olumsuzlukların önüne geçilmesini hedeflediklerini aktaran Erkan, kooperatif bilgi sistemi, rekabet kurulunun işleyişi, lisanslı depoculuk faaliyetleri, pazar yerlerindeki kiralama hususları gibi birçok noktada düzenleme getirdiklerini kaydetti.

Stokçuluk ve fahiş fiyat artışı için bugüne kadar uygulanan idari para cezalarının arttırıldığını, internetteki aldatıcı reklamlara tüketiciyi korumak için hızlı bir şekilde erişimin engellenmesi gibi bir dizi düzenlemenin bulunduğunu aktaran Erkan, önemli ve nitelikli bir çalışma gerçekleştiğini, yakın zamanda kanun teklifinin yasalaşmasını beklediklerini ifade etti.

Kaynak: AA

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