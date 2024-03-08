AK Parti Milletvekili Şimşek, Malazgirt\'teki Kadınları Ziyaret Etti

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AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Malazgirt ilçesinde Aile Destek Merkezi'nde (ADEM) ziyaret ettiği kadınların gününü kutladı.

Kadınlarla bir araya gelen Şimşek, yaptığı konuşmada, Kadınlar Günü'nün inançları gereği bir gün değil her gün olduğunu söyledi.

Şimşek, "Bizim için her zaman değerlisiniz. Yapılan yasal düzenlemeyle kadına yönelik şiddetin önüne geçilmesi noktasında hükümet olarak da parti olarak da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tekrar herkesin gününü ayrı ayrı kutluyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Şimşek, Malazgirt Kaymakamı Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre, kadınlara karanfil dağıtarak, günlerini kutladı.