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AK Parti Milletvekili ve İl Emniyet Müdürü AGC'yi Ziyaret Etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili ve İl Emniyet Müdürü AGC'yi Ziyaret Etti

AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti. Milletvekili Taş, AGC Başkanı İdris Taş ve Yönetimi Kurulu üyeleriyle bir araya gelerek, basının önemini vurguladı. İl Emniyet Müdürü Çevik ise kentte yaptıkları operasyonlar hakkında bilgi verdi ve gazetecilerin önemli görevler üstlendiğini ifade etti.

AK Parti Milletvekili ve İl Emniyet Müdürü AGC\'yi Ziyaret Etti
11.01.2024 - 15:51,
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AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş ve İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Antalya Gazeteciler Cemiyeti'ni (AGC) ziyaret etti.

Milletvekili Taş, AGC Başkanı İdris Taş ve Yönetimi Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Cemiyetin önemli çalışmalar gerçekleştirdiğini vurgulayan milletvekili Taş, basının vatandaşlar ile kurumlar arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Taş, basın tarihine ışık tutan fotoğraf, gazete ve kitapların yanı sıra mesleğin ayrılmaz parçaları fotoğraf makinesi ve ekipmanların sergilendiği Basın Galerisini gezdi.

İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik de AGC'yi ziyaret ederek, kentte yaptıkları önemli operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Suç örgütlerine yönelik kararlı mücadele yürüttüklerini aktaran Çevik, gazetecilerin önemli görev üstlendiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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