AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Bilecik Pazaryeri'nde esnaf ve teşkilatla buluştu - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Bilecik Pazaryeri'nde esnaf ve teşkilatla buluştu

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AK Parti MKYK Üyesi Akyüz, Bilecik Pazaryeri\'nde esnaf ve teşkilatla buluştu
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AK Parti MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde esnafı ziyaret edip parti teşkilatıyla bir araya geldi. Akyüz, misafirperverliklerinden dolayı Belediye Başkanı Zekiye Tekin ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Abdurrahman Akyüz, Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bir dizi ziyarette bulundu.

Akyüz, beraberinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Yaşar Karabey ve meclis üyeleriyle ilçedeki esnafı ziyaret ederek sohbet etti.

Esnaf ziyaretlerinin ardından Akyüz, parti teşkilatı mensuplarıyla bir araya geldi.

Akyüz, misafirperverliklerinden dolayı Tekin ve AK Parti teşkilatı üyelerine teşekkür etti.

Kaynak: AA
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