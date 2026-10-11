AK Parti MKYK üyesi Makas, KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Esin'i tebrik etti - Son Dakika
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AK Parti MKYK üyesi Makas, KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Esin'i tebrik etti

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AK Parti MKYK üyesi Makas, KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Esin\'i tebrik etti
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Naim Makas, KADEM Çanakkale İl Temsilciliğine atanan Kübra Esin'i ziyaretinde tebrik ederek başarı diledi. Görüşmede kadınların üretime ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyesi, Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanlığı Başkan Yardımcısı Naim Makas, Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Çanakkale İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Makas, KADEM Çanakkale İl Temsilciliğine atanan Kübra Esin'i tebrik edip başarı dilediğinde bulundu.

Kadınların bilgi, emek ve tecrübeleriyle toplumsal hayatın her alanında daha güçlü yer almasını kıymetli bulduklarını ve bu yöndeki her gayreti önemsediklerini belirten Naim Makas, ziyarette yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Şehrimizin ihtiyaçlarını gözeten, kadınların üretime ve toplumsal hayata katılımını güçlendiren çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunduğumuz, kıymetli bir sohbet oldu. KADEM İl Temsilcisi olarak görevine başlayan kıymetli kardeşimiz Kübra Esin ve ekibine çalışmalarında başarılar diliyor, nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyoruz."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti MKYK üyesi Makas, KADEM Çanakkale İl Temsilcisi Esin'i tebrik etti - Son Dakika
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