AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti

AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle birlikte Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti. Sever, yaptığı konuşmada Mersin ve Bozyazı'ya hizmet etmeye devam edeceklerini ve Bozyazı Barajı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirtti.

18.05.2024 21:57
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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Bozyazı'da partililerle buluştu.

Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Bozyazı'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Bozyazı Barajı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti - Son Dakika

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