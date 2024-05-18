AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti

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AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Sever, partisinin Bozyazı ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Sever, beraberindeki AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir ve diğer ilgililerle Bozyazı'da partililerle buluştu.

Sever, burada yaptığı konuşmada, Mersin ve Bozyazı'ya hizmet etmeye devam edeceklerini belirterek, Bozyazı Barajı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.