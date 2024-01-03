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AK Parti Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret ederek yeni yılını kutladı. Otgöz, Akdenizli'nin Seydikemer'e yaptığı hizmetleri takdir ettiğini belirtti. Akdenizli ise Otgöz'e teşekkür ederek Seydikemer için yapılacak projeler hakkında istişarede bulunduklarını ve birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

AK Parti Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli\'yi ziyaret etti
03.01.2024 - 15:43,
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AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti.

Otgöz, Akdenizli ve tüm Seydikemerlilerin yeni yılını kutladı. Akdenizli'nin Seydikemer'e güzel hizmetlerde bulunduğunu dile getiren Otgöz, Ankara'da da birlik beraberlik içinde çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Otgöz'e ziyaretleri dolayısıyla teşekkür eden Akdenizli, "Sayın Vekilimiz Yakup Otgöz, yeni yılın ilk ziyaretini bizlere gerçekleştirerek bizi çok mutlu etti. Seydikemer'imize yapılan ve yapılması planlanan projeler hakkında istişare etme fırsatı bulduk. Seydikemer'imiz için çok güzel çalışmalarımız olacak. Birlik, beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Yakup Otgöz, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'yi ziyaret etti - Son Dakika
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