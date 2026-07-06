AK Parti: NATO Zirvesi Güçlü Dış Politikanın Sonucu - Son Dakika
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AK Parti: NATO Zirvesi Güçlü Dış Politikanın Sonucu

06.07.2026 18:07
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"Bugün ülkemizin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur"

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, "Bugün ülkemizin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur." ifadesini kullandı.

İnan, NSosyal hesabından, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletin 25 yıldır her seçimde kendilerine güvendiğini ve tercihini daima AK Parti'den yana kullandığını belirten İnan, bugün ise çeyrek asırdır kararlılıkla yürüttükleri mücadelenin ve milletin duyduğu güvenin en güçlü neticelerinden birine şahitlik edildiğini kaydetti.

İnan, milletin itibarını ve ülkenin menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuklarını, başka hiçbir hesabı Türkiye'nin çıkarlarının önüne koymadıklarını vurgulayarak, "Temsil ettiğimiz milletin ne kadar aziz bir millet olduğunu da yönetme sorumluluğunu üstlendiğimiz bu büyük ülkenin sahip olduğu etki alanını da hiçbir zaman unutmadık." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti'nin kuruluşunun 25. yılında Türkiye'nin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapacağını hatırlatan İnan, şunları ifade etti:

"25. yılımızda küresel ölçekte söylediğimiz sözler güçlenmeye devam ediyor. AK Parti, gerçekleştirdiği demokratik reformlarla, hayata geçirdiği eser ve hizmetlerle, savunma sanayiinden diplomasiye uzanan vizyonuyla Türkiye'yi bölgesinde oyun kuran, dünyada sözü dikkatle dinlenen bir ülke konumuna taşıdı. Bugün ülkemizin NATO'nun en önemli zirvelerinden birine ev sahipliği yapması 25 yıldır kararlılıkla inşa edilen güçlü dış politikanın, güven veren liderliğin ve istikrarlı yönetim anlayışının doğal sonucudur. Ne yazık ki bazıları, yabancı gazete köşelerinde Türkiye'yi şikayet etmeyi marifet zannetti ama yine yanıldı. Financial Times sayfalarında kendi ülkesini karalamaya çalışanlar, milletin iradesiyle yükselen bu büyük yürüyüşü de Türkiye'nin ulaştığı stratejik gücü de anlamayacaktır. Bizim referansımız başarısız bir siyasetçinin, sözde bir genel başkanın dış basına yaptığı Türkiye karşıtı söylemler değil, aziz milletimizin desteği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü liderlik ve Türkiye Yüzyılı hedefleridir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti: NATO Zirvesi Güçlü Dış Politikanın Sonucu - Son Dakika

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