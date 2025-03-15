AK Parti'nin 99 Milyon TL'lik İhalesini Kontrolü Altındaki Şirket Kazandı - Son Dakika
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AK Parti'nin 99 Milyon TL'lik İhalesini Kontrolü Altındaki Şirket Kazandı

Arnavutköy Belediyesi'nin 99 milyon TL değerindeki ihalesi, AK Parti'ye yakın bir şirket olan Motif Dijital Atölye ve Medya İletişim Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından alındı. Şirketin kurucuları arasında AK Parti üyeleri bulunuyor.

15.03.2025 18:37  Güncelleme: 18:50
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Haber: Oktay YILDIRIM

(İSTANBUL)- AK Parti'nin yönetimindeki Arnavutköy Belediyesi'nin 99 milyon TL'lik organizasyon ihalesini, AK Parti Büyük Kongre delegesi Osman Söyler'in şirketi aldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'in listesinden kongre delegesi olan Söyler, 2023 ve 2024 yıllarında da Bağcılar Belediyesi'nden 6 ihale almıştı.

Arnavutköy Belediyesi'nin, "2025 Yılı Kültürel Etkinlikler ve Organizasyon Hizmet Alım İşi" ihalesinin sonucu belli oldu. 28 Şubat 2025 tarihinde yapılan ancak sonucu dün açıklanan ihaleyi, tek katılımcı firma olan Motif Dijital Atölye ve Medya İletişim Hizmetleri Ltd. Şti., 99 milyon 450 bin 740 TL'ye aldı.

"Şirketin kurucuları AKP'li"

Arnavutköy Belediyesi'nin 99 milyonluk ihalesini alan Motif firması, 2017 yılında Ensar Topçu ve Osman Söyler tarafından eşit hisse ile kuruldu. Firma 2022 yılında AK Partili Pursaklar Belediyesi'nden aldığı mal alımı ihalesinden sonra, 2023 ve 2024 yıllarında AK Partili Bağcılar Belediyesi'nden 6 ihale aldı. Bu dönemde Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir'di. Firmanın kurucularından Osman Söyler, geçen yıllarda AK Parti Gençlik Kolları Başkan Yardımcılığı ve Gençlik Kolları MKYK üyeliği yapmıştı.

Geçen şubat ayında, Bağcılar Belediye Başkanlığı'ndan istifa ederek AKP İstanbul İl Başkanı olan Abdullah Özdemir, Osman Söyler'i "Büyük Kongre Delege Adayları" listesine aldı. Listenin 1. sırasında Abdullah Özdemir yer alırken, Osman Söyler aynı listenin 151, firmanın kurucularından olan Ensar Topçu da aynı listenin 10. sırasında yer aldı. Ekim 2023 yılında AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu yedek üyesi olarak seçilen Topçu, bu seçimden çok kısa bir süre önce şirketteki hissesini Söyler'e devrederek ortaklıktan ayrılmıştı. Topçu, AK Parti Sultangazi Gençlik Kolları'nda başladığı siyasi kariyerini, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı yaparak sürdürmüştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel AK Parti'nin 99 Milyon TL'lik İhalesini Kontrolü Altındaki Şirket Kazandı - Son Dakika

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