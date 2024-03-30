AK Parti\'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına destek için Büyük Sevgi Yürüyüşü düzenlendi

AK Parti'nin Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz, Karesi Belediye Başkan adayı Dinçer Orkan ve Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray'a destek için merkez ilçeler Altıeylül ve Karesi'yi kapsayan "Büyük Sevgi Yürüyüşü" gerçekleştirildi.
Altıeylül'de İsmail Akçay Parkı, Karesi'de Karizma Pazarı önünden başlayan iki ayrı kortej, kentin merkezi olan Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda buluştu.
Mehter takımı ve atlı okçuların da yer aldığı kortej boyunca evlerinin balkonlarına çıkan bazı kişiler, Cumhur İttifakı adaylarına destek verdi.
???????Zağnos Paşa Camisi Meydanı'nda vatandaşlara seslenen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şunları kaydetti:
"Buradaki kalabalık şunu söylüyor, 20 ilçede Cumhur İttifakı diyor. 31 Mart; sabah 08.00, akşam 17.00 sandıklarımıza sahip çıkacağız. Milletimizin iradesi burada gösteriyor ki 20 ilçenin 20'si de başta Karesi ve Altıeylül olmak üzere hep beraber 'Kuvayımilliye' diyor. Balıkesir 'hizmet' diyor, 'adalet' diyor, 'Cumhur İttifakı' diyor. Allah'ın izniyle bu iş bitmiştir. Balıkesir güvenilir ellerde. 1 Nisan'da kaldığımız yerden devam. İnşallah, ilk bayramımızı 1 Nisan'da hep beraber kutlayacağız. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun."
Yürüyüşlere, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, Altıeylül Belediye Başkan adayı Mesut Eray, diğer belediye başkan adayları ve belediye meclis üyesi adaylarının yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok ve Mustafa Canbey, AK Parti İl Başkanı Mehmet Aydemir, MHP İl Başkanı Niyazi Tunç, önceki dönem milletvekilleri, AK Parti ve MHP teşkilatları ile çok sayıda kişi katıldı.
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