AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Kazım Kurt\'un vizyon projelerini eleştirdi

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkan adayı Kazım Kurt'un 2024-2029 dönemine yönelik açıkladığı vizyon projelerine eleştiride bulundu.
Sezer, yaptığı açıklamada, Kurt'un fay hattı üzerinde kurulu olan ve ciddi bir deprem riski taşıyan kente dair herhangi bir kentsel dönüşüm projesine yer vermemesinin dikkati çektiğini belirtti.
Sezer, Kurt'un daha önce "kentsel dönüşüm belediyelerin işi değil" şeklindeki ifadesinin aksine sadece 39 konutluk bir kentsel dönüşüm projesi için temel atma töreni gerçekleştirmesinin, şehrin gerçek ihtiyaçlarına yönelik somut bir adım olarak görülemediğini kaydetti.
Şehrin en acil sorunlarından biri olan deprem riskine ve kentsel dönüşüm ihtiyacına yeterince önem vermeyen projelerin oldukça cılız kaldığını vurgulayan Sezer, şunları kaydetti:
"Bu durum, Kurt'un yönetim anlayışındaki tutarsızlıkların ve geçmişteki 10 yılın şehrin dönüşümü için etkili kullanılmadığının bir göstergesidir. Odunpazarı'nın gerçek potansiyeline ulaşabilmesi için kentsel dönüşüm gibi hayati öneme sahip konuların önceliklendirilmesi gerekir. Bu, sadece 39 konutluk bir projenin temel atma töreniyle değil, daha kapsamlı ve şehrin ihtiyaçlarına yanıt verebilecek projelerle mümkün olacaktır. Bu gelişmeler, yerel yönetimin önceliklerinde bir tutarsızlık olduğunu ve şehrin gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak somut adımların atılmadığını göstermektedir."
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