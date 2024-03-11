AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt\'a eleştiride bulundu

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Ümit Sezer, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'a yönelik belediye çalışanlarını kendi seçim kampanyasında kullandığı iddialarına ilişkin eleştiride bulundu.
Başkan Sezer, yaptığı açıklamada, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un seçimler yaklaştıkça kaybedeceğini anladığı için belediyenin kaynaklarını ve memurlarını kullanarak seçim kampanyasını yürüttüğünü belirtti.
Kurt'un usulsüz biçimde belediyenin imkanlarını, çalışanlarını ve araç gereçlerini partisine kullandırdığını kaydeden Sezer, "Belediye memurları devlet memurudur. Devlet memuru parti faaliyetlerinde görev alamaz. Seçim kampanyalarında çalışamaz. Kazım Kurt emir verdiği memurlarına disiplin suçu işletmektedir. Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, seçim kampanyasında belediyenin kaynaklarını kullanmasının yanı sıra, devlet memurlarını da sahaya sürmektedir. Üstelik üst düzey yönetim kadrosunun işin içinde olduğuna dair birçok görüntü elimizde mevcuttur. Gerekirse bu isimleri ve resimleri tek tek yayınlayacağız." dedi.
Kurt'un, belediyenin araçlarını, bilbordlarını ve yemekhanesini seçim çalışmalarında kullandığının bilindiğini, bu duruma belediye çalışanlarının seçim ofisi açılışlarına katılmasının da eklendiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:
"Bu durum, devlet memurunun tarafsızlığı ilkesine aykırıdır. Devlet memuru olan belediye memurları tarafsız olması, seçim kampanyalarında görev almamaları gerektiği bilinmekteyken, Kazım Kurt tarafından belediyenin müdürleri ve memurları seçim ofislerinde ve seçim çalışmalarında çalıştırılmaktadır. Seçim ofislerinin ihtiyaçlarının, yiyecek içecek, temizlik malzemeleri gibi lojistik ihtiyaçlarının Odunpazarı Belediyesi tarafından karşılandığı ve belediye şirketine ait resmi araçların kullanıldığına dair resimler vatandaşlarımız tarafından paylaşılmaktadır. Söylentileri artık ayyuka çıkan ve resimleri paylaşılan bu durum karşısında AK Parti kayıtsız kalamaz ve hukuksuzluğa müsaade edemez. AK Parti bu konuyu takip edecektir. Belediye memurlarını seçim kampanyasında hangi yetkiye dayanarak kullandığını Sayın Kazım Kurt derhal kamuoyuna açıklamalı ve bu tutumundan bir an önce vazgeçmelidir. Sayın Kazım Kurt başarılı bir başkan olduğunu iddia ediyorsa neden bu kadar paniğe kapılmakta ve memurları seçim kampanyasına alet etmeye varacak şekilde her türlü imkanı zorlamaktadır."
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