AK Parti önergesi kabul edildi, Mekke Anlaşması 4 Kasım'da görüşülecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti önergesi kabul edildi, Mekke Anlaşması 4 Kasım'da görüşülecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti önergesi kabul edildi, Mekke Anlaşması 4 Kasım\'da görüşülecek
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nun gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup önergesi kabul edildi. Böylece Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın 4 Kasım Çarşamba günkü birleşimde görüşülmesine karar verildi.

Haber: Erva GÜN

(TBMM) - AK Parti, TBMM Genel Kurulu'nun gündeminin ve çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önergesi verdi. Kabul edilen önergeyle, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması'nın gündemde öne çekilerek, 4 Kasım Çarşamba günkü Genel Kurul birleşiminde görüşülmesine karar verildi.

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplanarak partilerin grup önerilerini görüştü. AK Parti'nin Meclis'in gündemi ile çalışma saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi görüşülerek kabul edildi.

Önergeyle, Türkiye Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti ve Suudi Arabistan Krallığı Arasında Ortak Savunma İçin Mekke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin 48 saat geçmeden gündemin ikinci sırasına alınmasına karar verildi.

Öte yandan, Genel Kurul'un 3 Kasım Salı günkü birleşiminde Türk Kızılayı Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 4 Kasım Çarşamba günkü Genel Kurul birleşiminde Mekke Anlaşması'nın görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 5 Kasım Perşembe günkü birleşimde Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan maddelerin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 10 Kasım Salı günkü Genel Kurul birleşiminde  Yabancı Dijital Konaklama Platformları Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinin tamamlanmasına kadar, 11 Kasım Çarşamba günkü birleşimde "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı (UN-HABITAT) Tarafından Temsil Edilen Birleşmiş Milletler Arasında Doğu Avrupa ve Orta Asya Ülkeleri İçin Türkiye Cumhuriyeti'nde BM-Habitat Bölge Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma"nın görüşmeleri tamamlanmasına kadar, 12 Kasım Perşembe günkü Genel Kurul birleşiminde ise Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Arasında Kolluk İş Birliği Mutabakat Muhtırasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerin tamamlanmasına kadar görüşmelerin sürdürülmesi önerildi.

Öneri üzerine görüşmelerin ardından yapılan oylamada, Meclis'in çalışma takvimi ve saatlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin grup önerisi kabul edildi.

Kaynak: ANKA
Tbmm Genel KuruluSuudi ArabistanPakistanAK PartiPolitikaTürkiyeGüncelMekkeSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe’nin yeni hocasını açıkladı Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı
ABD’de ara seçim Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor ABD'de ara seçim! Haberler.com Washington Temsilcisi: Bu sonuca kesin gözüyle bakılıyor
İki kulüp anlaştı Emre Belözoğlu’ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek İki kulüp anlaştı! Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçelileri heyecanlandıracak istek
Fenerbahçe’ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi müjdeli haber
Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı Ronaldo’ya linç yağmuru Paylaştığı fotoğraf başına iş açtı! Ronaldo'ya linç yağmuru
Fenerbahçe’de istifa depremi Hepsi birden görevini bıraktı Fenerbahçe'de istifa depremi! Hepsi birden görevini bıraktı
22:39
Üst üste ikinci zafer Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde uçuşa geçti
Üst üste ikinci zafer! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde uçuşa geçti
22:32
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var
ABD’de seçim günü: Sandıkta neler var?
22:11
Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu oldu
22:11
Bakan Işıkhan’dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
Bakan Işıkhan'dan İşsizlik Sigortası Fonu ile ilgili iddialara yanıt
21:27
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD’nin ilk Müslüman senatörü olabilir
Michigan anketlerine göre Abdul El-Sayed ABD'nin ilk Müslüman senatörü olabilir
20:56
Selahattin Demirtaş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Selahattin Demirtaş'tan Terörsüz Türkiye açıklaması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 22:55:49. #7.12#
SON DAKİKA: AK Parti önergesi kabul edildi, Mekke Anlaşması 4 Kasım'da görüşülecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android