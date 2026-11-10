AK Parti piyasa bozuculara hapis cezasını ağırlaştıran 25 maddelik teklifi hazırlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

AK Parti piyasa bozuculara hapis cezasını ağırlaştıran 25 maddelik teklifi hazırlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti piyasa bozuculara hapis cezasını ağırlaştıran 25 maddelik teklifi hazırlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

AK Parti, piyasa bozucu eylemlere verilen hapis ve idari para cezalarını ağırlaştıran 25 maddelik Sermaye Piyasası Kanunu teklifini aralık ayı başında TBMM'ye sunmayı planlıyor. Teklifle şeffaflık ve denetlenebilirlik artırılacak, yatırımcı tazmin mekanizması güçlendirilecek.

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - "Fon vurgunu" tartışmaları sürerken AK Parti sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeler içeren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören, piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara hapis ve idari para cezalarını ağırlaştıran kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Taslak üzerinde çalışmalar sürerken, yaklaşık 25 maddeden oluşacak kanun teklifinin aralık ayı başında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

AK Parti Grubu'nda Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılarak yeni düzenlemeler getirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütülüyor.

Hazırlanacak kanun teklifiyle piyasa bozucu eylemlere karşı caydırıcılık sağlayacak hükümlerin yanı sıra, şeffaflık kriterleri, izleme, denetim ve uygulama açısından yetkililerin sorumluluk alanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Yatırımcı tazmin mekanizmasının güçlendirilmesinin yanı sıra, sermaye piyasası kurumlarının itibarını korumaya yönelik düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.

Kanun taslağı çalışmasında benzer krizlerin yaşandığı Güney Kore, Fransa, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerdeki örneklerin ve alınan önlemlerin incelendiği öğrenildi.

Taslak düzenlemeye göre piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara yönelik Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 105, 106 ve 107. maddelerinde yer alan hapis ve idari para cezaları ağırlaştırılacak.

"DENETİM ZAAFİYETİ"NE ÖNLEM ALINACAK

AK Partili yetkililer, 6263 sayılı kanunun çok iyi hazırlanmış bir kanun olduğunu ancak uygulamada sorun yaşandığını belirterek, "denetim zaafiyetinin" ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınacağını ifade etti. Hazırlıkları süren kanun teklifinde temel esasların, "şeffaflık, denetlenebilirlik ve müeyyide" olacağını kaydeden yetkililer, "denetlenebilirlik" kriterlerinin çeşitlendirileceğini, şeffaflığın artırılacağını vurguladı.

Taslak üzerinde çalışmalarının bu ay içinde tamamlanması hedeflenirken, yaklaşık 25 maddeden oluşacak kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından aralık ayı başında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

Kaynak: ANKA
AK PartiEkonomiAralıkFinansGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek’ten Yeni Partili Özer’e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı Bakan Gürlek'ten Yeni Partili Özer'e: Milletvekili olmasaydın evin aranacaktı
Polat Alemdar’dan Memati’ye büyük ayıp Polat Alemdar'dan Memati'ye büyük ayıp
Kura çekiminde ilginç anlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor Kura çekiminde ilginç anlar! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardılar: Yenilememiz gerekiyor
Araç sahiplerine müjde Akaryakıtta çifte indirim kapıda Araç sahiplerine müjde! Akaryakıtta çifte indirim kapıda
Şengül Teyze’den “Oğlum“ dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler Şengül Teyze'den "Oğlum" dediği Ankara Abisi için şoke eden sözler
SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
12:28
İzmir’deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
İzmir'deki fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Atatürk’ü anma törenine damga vuran sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Atatürk'ü anma törenine damga vuran sözler
11:58
Ata’ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
Ata'ya saygı duruşu kavgayla gölgelendi
11:20
Atatürk Anıtı’na çelenk bırakan Cemil Tugay’ı yuhaladılar
Atatürk Anıtı'na çelenk bırakan Cemil Tugay'ı yuhaladılar
11:09
Fenerbahçe’de yaprak dökümü Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
Fenerbahçe'de yaprak dökümü! Emre Belözoğlu hepsini takımdan yolluyor
10:59
Mustafa Sarıgül’ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil sessizliğini bozdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 13:06:03. #.0.3#
SON DAKİKA: AK Parti piyasa bozuculara hapis cezasını ağırlaştıran 25 maddelik teklifi hazırlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android