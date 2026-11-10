AK Parti piyasa bozuculara hapis cezasını ağırlaştıran 25 maddelik teklifi hazırlıyor

Haber: Emine DALFİDAN

(TBMM) - "Fon vurgunu" tartışmaları sürerken AK Parti sermaye piyasalarına ilişkin düzenlemeler içeren 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören, piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara hapis ve idari para cezalarını ağırlaştıran kanun teklifi sunmaya hazırlanıyor. Taslak üzerinde çalışmalar sürerken, yaklaşık 25 maddeden oluşacak kanun teklifinin aralık ayı başında TBMM'ye sunulması planlanıyor.

AK Parti Grubu'nda Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik yapılarak yeni düzenlemeler getirilmesine ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı ile çalışma yürütülüyor.

Hazırlanacak kanun teklifiyle piyasa bozucu eylemlere karşı caydırıcılık sağlayacak hükümlerin yanı sıra, şeffaflık kriterleri, izleme, denetim ve uygulama açısından yetkililerin sorumluluk alanlarının genişletilmesi hedefleniyor. Yatırımcı tazmin mekanizmasının güçlendirilmesinin yanı sıra, sermaye piyasası kurumlarının itibarını korumaya yönelik düzenlemeler getirilmesi planlanıyor.

Kanun taslağı çalışmasında benzer krizlerin yaşandığı Güney Kore, Fransa, İsviçre, İngiltere gibi ülkelerdeki örneklerin ve alınan önlemlerin incelendiği öğrenildi.

Taslak düzenlemeye göre piyasa bozucu eylemlerde bulunanlara yönelik Sermaye Piyasası Kanunu'nun 104, 105, 106 ve 107. maddelerinde yer alan hapis ve idari para cezaları ağırlaştırılacak.

"DENETİM ZAAFİYETİ"NE ÖNLEM ALINACAK

AK Partili yetkililer, 6263 sayılı kanunun çok iyi hazırlanmış bir kanun olduğunu ancak uygulamada sorun yaşandığını belirterek, "denetim zaafiyetinin" ortadan kaldırılmasına yönelik önlemler alınacağını ifade etti. Hazırlıkları süren kanun teklifinde temel esasların, "şeffaflık, denetlenebilirlik ve müeyyide" olacağını kaydeden yetkililer, "denetlenebilirlik" kriterlerinin çeşitlendirileceğini, şeffaflığın artırılacağını vurguladı.

Taslak üzerinde çalışmalarının bu ay içinde tamamlanması hedeflenirken, yaklaşık 25 maddeden oluşacak kanun teklifinin Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2027 yılı bütçe teklifi görüşmelerinin sona ermesinin ardından aralık ayı başında TBMM'ye sunulması planlanıyor.