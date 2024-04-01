AK Parti Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını Kazandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre kazanan AK Parti'nin adayı Yusuf Alemdar, "İnşallah yarından itibaren şehrimizi daha ileriye götürebilmek için, insanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için yapılması gereken ne varsa hizmetkarlığa devam edeceğiz." dedi.
AK Parti İl Başkanlığı önünde Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmenlere hitap eden Alemdar, günlük maratonun sonuna geldiklerini belirtti.
Kendilerine destek verenlere teşekkür eden Alemdar, "Seçim sandıkta sonuçlandı ve milletimizin kararına saygı duyuyoruz. İnşallah yarından itibaren şehrimizi daha ileriye götürebilmek için, insanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için yapılması gereken ne varsa hizmetkarlığa devam edeceğiz." diye konuştu.
AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, 23 yıldır ülke için gece gündüz koşturduklarını, bundan sonra da elde edilen kazanımlarla yola devam edeceklerini söyledi.
AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, seçimde son sözü milletin söylediğini dile getirerek, "Şehrimize, ilçemize ve bize verilmek istenen mesajı da dikkate alarak seçimin sonuçlarını en iyi şekilde analiz edip yolumuza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan, Sakarya'nın bir kez daha destan yazdığını söyledi.
AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, uzun seçim maratonunda fedakarca gayret gösteren teşkilat mensuplarına teşekkür etti.
Programa Cumhur İttifakı'nın ilçe belediye başkan adayları, ilçe başkanları, partililer ve vatandaşlar katıldı.
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Eskişehir'de yapılan yerel seçimlerde saat 02.07 itibarıyla CHP Adayı Ayşe Ünlüce yüzde 51.77 oy alarak önde gidiyor. Cumhur İttifakı'nın Adayı Nebi Hatipoğlu ise yüzde 38.04 oy aldı. Oy sayım işlemleri devam ediyor.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Alevlerin fabrikanın yanında bulunan akaryakıt istasyonuna sıçramaması büyük faciayı önledi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart’ı 1 Nisan’a bağlayan saatlerde, Saraçhane’yi hınca hınç dolduran vatandaşlarla buluştu. Ceketini çıkaran ve gömleğinin kollarını sıvayan İmamoğlu, “Millet emir verir, bir kişi emir vermez. Millet emir verir, talimat verir. Bir kişi talimat vermez. Yöneticiler milletten talimat alır. Bir kişinin vesayet dönemi, bugün itibariyle bitmiştir. Cumhuriyet ve demokrasi, bugün itibariyle tam yol ileri demiştir. İstanbul bu akşam demiştir ki, ‘Sayın Cumhurbaşkanı, 18 aydır bir imzayı esirgediğin Sefaköy-Beylikdüzü metro hattını imzala. İstanbul, o hizmeti hemen alsın. Engelleme, işine bak’ demiştir. Öyle değil mi? ‘Bu kentin sağlığını, yeşilini, denizini korumak için yapılacak tesisler için imzayı at, bekletme’ demiştir. İstanbullu daha ne desin” dedi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Mersin'deki yerel seçimlerde saat 02.15 itibarıyla CHP Adayı Vahap Seçer yüzde 59.78, Cumhur İttifakı'nın Adayı Serdar Soydan yüzde 31.23 oy aldı. Mersin'deki sandıkların yüzde 98,27'si açıldı.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Pınarbaşı ilçesindeki seçimlerde CHP'li bazı görevlilerin mühürsüz sandık torbalarını ve birleştirme tutanaklarını işleme sokmaya çalıştıklarını açıkladı. Özdemir, yapılan usulsüzlüklerin seçimlere şaibe düşürdüğünü belirtirken, gerekli itirazların yapıldığını ve hukuki mücadelelerinin başarılı olacağını vurguladı. MHP Kayseri İl Başkanı Seyit Demirezen ise CHP'li sandık görevlilerinin mühürsüz oy torbalarını değiştirmek istemeleri üzerine arbede çıktığını ve oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını bildirdi.
ANKA Haber Ajansı'nın verilerine göre, Manisa'daki yerel seçimlerde saat 02.11 itibarıyla CHP Adayı Ferdi Zeyrek yüzde 57.9 Cumhur İttifakı'nın Adayı Cengiz Ergün yüzde 29.79 oy aldı. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin oy sayım işlemleri devam ediyor. Manisa'daki sandıkların yüzde 96,97'si açıldı.
CHP Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı Lütfü Savaş, rakibinin kazandığını iddia etmesine rağmen sandık sonuçlarına güvendiklerini ve seçimi kazandıklarını belirtti.
Amasya Belediye Başkanlığına kesin olmayan sonuçlara göre seçilen CHP'nin adayı Turgay Sevindi, Amasya halkına teşekkür ederek, başkanlığı döneminde hiçbir zaman partili ayrımı yapmayacağını söyledi. Sevindi, Amasya'yı yaşanabilir bir kent haline getirmek için birlikte çalışacaklarını ve güzel günlerin Amasya'da yaşanacağını belirtti.
Bartın Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan CHP adayı Muhammet Rıza Yalçınkaya, seçim zaferini kutlamak için toplanan vatandaşlara hitap etti. Yalçınkaya, Bartın'ı ötekileştirmeden, ayrıştırmadan ve ortak akılla yöneteceklerini vurgulayarak destekçilerinden kendisini yalnız bırakmamalarını istedi.
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