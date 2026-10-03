AK Parti Sakarya\'da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

AK Parti Sakarya'da İstişare ve Değerlendirme Toplantısı düzenlendi.

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Aksaray Milletvekili ve Sakarya İl Koordinatörü Hüseyin Altınsoy başkanlığında milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ertuğrul Kocacık ve Murat Kaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve İl Başkanı Yunus Tever ve İl İcra Kurulu üyelerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, teşkilat çalışmaları ve gelecek döneme ilişkin hedefler ele alındı.

Toplantıda, kent genelinde yürütülen teşkilat faaliyetleri, saha çalışmaları, vatandaşların talep ve beklentileri ile teşkilat kademeleri arasındaki koordinasyon konuları üzerinde duruldu, gelecek dönemde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıda ayrıca milletvekilleri, yerel yönetimler ve teşkilat kademeleri arasındaki işbirliğinin sürdürülmesi, ortak hedefler doğrultusunda hareket edilmesi ve vatandaş odaklı çalışma anlayışının güçlendirilmesi konuları ele alındı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tever, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde teşkilat çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Tever, istişare toplantılarının önemine değinerek, "Toplantımızda teşkilat çalışmalarımızı kapsamlı şekilde değerlendirerek yürüttüğümüz faaliyetler, saha çalışmalarımız ve önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerimiz üzerine istişarelerde bulunduk. Ortak akıl ve istişare anlayışıyla çalışmalarımızı daha etkin şekilde sürdürmenin, teşkilatımızın tüm kademeleriyle koordinasyon içerisinde hareket etmenin ve hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini yakından takip etmenin önemini bir kez daha ele aldık." ifadesini kullandı.

AK Parti teşkilatları olarak birlik ve beraberliklerini güçlendiren, dayanışmalarını pekiştiren ve ortak hedeflerine katkı sunan çalışmaları aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceklerini belirten Tever, Sakarya ve hemşehrileri için gayret göstermeye, milletle gönül bağlarını güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.