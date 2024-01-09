 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. Doğan, Samsun'u daha ileriye taşıyacaklarını ve Cumhur İttifakı olarak 17 ilçe ve Büyükşehir Belediyesine talip olduklarını belirtti.

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti
09.01.2024 - 17:17,
Abone Ol

AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Doğan, ziyarette yaptığı açıklamada, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu, bu yükümlülüğün üstesinden geleceklerini belirten Doğan, "Genciz, enerjimiz, cesaretimiz, her şeyimiz çok yüksek. En önemlisi de insanların bize sevgisi, bizlere en büyük cesareti veriyor." dedi.

Samsun'u hep beraber daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Doğan, "Yaklaşık 80 günlük süre var seçimlere. Hem MHP'mizin hem AK Parti'mizin emrinde olarak çalışacağız. Samsun'umuzun tamamını kucaklayarak, en garibinden en zenginine, bu şehre hizmet eden, ekmek yiyen herkese hizmetkar olmak üzere yola çıkıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, MHP teşkilatı 17 ilçe ile burada bulundu, hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah yüksek bir oy oranıyla bu süreci neticelendirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da Cumhur İttifakı'nın "Önce ülkem ve milletim" anlayışının siyasi temsil makamı olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin güvencesi ve milli bekanın bekçisi olduğuna işaret eden Mucur, "Cumhur İttifakı kararını vermiş, 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Halit Doğan'dır. 'Sen, ben' yok, 'Biz' var. Cumhur İttifakı olarak 17 ilçe ve Büyükşehir Belediyesine talibiz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Samsun'da 18'de 18 yapacağız' diye söz verdik." açıklamasında bulundu.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Kadın Kolları İl Başkanı Rabia Bay Keser ile partililer katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Milliyetçi Hareket Partisi, Gazeteciler Günü, Halit Doğan, Samsun, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika


18:02
Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32
Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49
TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31
Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29
Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23
Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09
ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54
AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak? AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?

Son Dakika
18:02 Fatih Camii'nde imam ile cemaatten bir kişiyi bıçaklayan saldırgan tutuklandı
17:32 Dünya Yıldızı Leonardo Bonucci, Fenerbahçe ile anlaştı
16:49 TFF, 6 Süper Lig kulübü ve 3 teknik adamı PFDK'ye sevk etti
16:31 Duyunca şok olacaksınız! 10 yıl önce bitkisel hayata giren Michael Schumacher'den haber var
16:29 Alın daraltma ameliyatı olmuştu! Umut Akyürek'in son haline bir bakın
16:23 Boynukalın'dan Kurum'a sokak köpekleriyle ilgili eleştiri: Bu nasıl bir mantık, oy kaybı yaşayacaksınız
16:09 ABD'yi ayağa kaldıran gizli tünel görüntülendi! Amaçlarına dair mide bulandıran iddialar var
15:54 AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cemil Yaman'a sorduk: AK Parti'nin Ankara adayı kim olacak?
15:46 Anne ve çocuğunun minibüste düşmesine neden olan şoförün Toplu Ulaşım Kullanım Belgesi süresiz iptal edildi
15:37 Murat Kurum: Toplu ulaşıma zam diye bir gündemimiz olmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 18:13:40. #1.11#
SON DAKİKA: AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement