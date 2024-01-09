AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, MHP İl Başkanlığını ziyaret etti.

Doğan, ziyarette yaptığı açıklamada, gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu, bu yükümlülüğün üstesinden geleceklerini belirten Doğan, "Genciz, enerjimiz, cesaretimiz, her şeyimiz çok yüksek. En önemlisi de insanların bize sevgisi, bizlere en büyük cesareti veriyor." dedi.

Samsun'u hep beraber daha ileriye taşıyacaklarını dile getiren Doğan, "Yaklaşık 80 günlük süre var seçimlere. Hem MHP'mizin hem AK Parti'mizin emrinde olarak çalışacağız. Samsun'umuzun tamamını kucaklayarak, en garibinden en zenginine, bu şehre hizmet eden, ekmek yiyen herkese hizmetkar olmak üzere yola çıkıyoruz. Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, MHP teşkilatı 17 ilçe ile burada bulundu, hepsine teşekkür ediyorum. İnşallah yüksek bir oy oranıyla bu süreci neticelendirmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur da Cumhur İttifakı'nın "Önce ülkem ve milletim" anlayışının siyasi temsil makamı olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin güvencesi ve milli bekanın bekçisi olduğuna işaret eden Mucur, "Cumhur İttifakı kararını vermiş, 31 Mart 2024 tarihi için yola koyulmuştur. Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Halit Doğan'dır. 'Sen, ben' yok, 'Biz' var. Cumhur İttifakı olarak 17 ilçe ve Büyükşehir Belediyesine talibiz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, 'Samsun'da 18'de 18 yapacağız' diye söz verdik." açıklamasında bulundu.

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Mehmet Köse, Kadın Kolları İl Başkanı Rabia Bay Keser ile partililer katıldı.