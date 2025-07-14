AK Parti Samsun teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika
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AK Parti Samsun teşkilatından "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin açıklama

14.07.2025 19:06
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AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Terörsüz Türkiye" sürecini ve gündemi değerlendirdi.

AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, "Terörsüz Türkiye" sürecini ve gündemi değerlendirdi.

Köse, kentteki bir restoranda yaptığı basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Temmuz'da yaptığı "Terörsüz Türkiye" açıklamasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda Türkiye'nin geleceğine dair son derece tarihi önemli gelişmeler yaşandığını belirten Köse, "Yaşamakta olduğumuz tarihi gelişmeler AK Parti teşkilatları ve Cumhur İttifakı olarak bizlere büyük sorumluluk yüklüyor. Bunun sonuna kadar farkında olan kadrolar olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bir yandan terörle mücadele ederken bir yandan da teröre bahane oluşturan bataklığı kurutmanın mücadelesini verdik. Terör örgütünün Kürt kardeşlerimizi tuzağa düşürmesini devletten ve milletten uzaklaştırmasını önlemek için tedbirler aldık. Birlikte yaşanan kardeşliğin hukukunu yerine getirmek için tarihi nitelikte adımlar attık." dedi.

Ülke içerisinde sessiz devrim niteliğinde reformlar yaparken ülke dışında yoğun bir diplomasi trafiği yürütüldüğünü dile getiren Köse, şunları kaydetti:

"Bütün bunlarla birlikte savunma sanayimizi geliştirdik. Dışa bağımlı kalmadan terör ve mücadele silahlarımızı ürettik. Sınır ötesi operasyonlarla sınırlarımızı tam kontrol altına aldık. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından FETÖ'yü başta silahlı kuvvetlerimiz ve emniyet olmak üzere tüm kurumlarımızdan temizledik. Böylece terörle mücadelemizdeki içeriden ihaneti ortadan kaldırdık. Dün itibariyle 41 yıllık terör villası inşallah sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun, sancılı, acılı, gözyaşlarıyla dolu bir sayfayı dün itibariyle kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün büyük Türkiye'nin güçlü Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nın kapıları ardına kadar aralanmıştır. Biz Türkiye'nin hayrına olmayan hiçbir işin içinde olmadık, olmayız. Bugün de anlayışımız, politikamız, istikametimiz, çabamız sadece ve sadece Türkiye'nin hayrınadır. Türkiye'nin hayrına olan her girişimde bizi en ön safta görürsünüz. Türkiye'nin hayrına olmayan her girişimde de bizi O girişimin tam karşısında yine en önde görürsünüz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Samsun teşkilatından 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin açıklama - Son Dakika

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