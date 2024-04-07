AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı: Jakuzi iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika
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AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı: Jakuzi iddiası gerçeği yansıtmıyor

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı: Jakuzi iddiası gerçeği yansıtmıyor

AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın 'Sancaktepe Belediyesinin başkanlık katındaki jakuzi' iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Akpınar, belediye binasının dördüncü katında jakuzi veya özel kullanım alanlarının olmadığını söyledi.

07.04.2024 17:18
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AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı Turgay Akpınar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan'ın "Sancaktepe Belediyesinin başkanlık katındaki jakuzi" iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla, yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum." dedi.

Akpınar, AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı üyeleriyle belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Necati Özkan'ın bir yayın kuruluşunda dile getirdiği "jakuzi" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Belediye binasının 2017'de dönemin belediye başkanı İsmail Erdem tarafından tamamlandığını kaydeden Akpınar, "Bu binanın dördüncü katı, çatı katı. Siz de göreceksiniz, görüntülerinizde muhakkak olacak. Çatı katında, çatı arasında başkanlık katı olarak tabir edilen mekan var. Bu mekan içerisinde de Sancaktepe Belediye Başkanı'nın makam odası, özel kalem müdürünün odası ve vatandaşlarımızın bekleme salonları, 20 metrekarelik bir mutfağı ve danışmanların, danışman birimlerinin oturduğu, kullandığı odalardan mevcut bir mekan, toplantı salonlarının olduğu bir mekan." diye konuştu.

Akpınar, söz konusu alanda fiziki şartlar nedeniyle kullanılmayan birçok alanın da mevcut olduğunu belirterek, "Bu anlamda Sayın Necati Özkan'ın nereyi gezdiğini, nerede jakuzi gördüğünü ben de çok merak ediyorum. Ben sizlerden de rica ediyorum, az sonra belediye binasına çıkın, o bahsedilen ve sosyal medyada, yazılı ve sosyal basında gördüğümüz o jakuziyi bulabilecek misiniz? Kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü ne öyle bir oda var, ne öyle bir jakuzi var. Bu insani, vicdani, ahlaki olmayan yaklaşımla ve CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı'nın danışmanı olan bu arkadaşın böyle vicdansız ve insafsızca yargılamasıyla, yerini gezmeden, görmeden varmış gibi beyanlarıyla algı oluşturulmaya çalışan bir durum." ifadelerini kullandı.

Sancaktepe halkına hizmet edilmesini arzu ettiklerini kaydeden Akpınar, şöyle konuştu:

"İftirayla, ahlaksızlıkla, yanlış haber yapıp bu zihniyetin 'Çamur at, izi kalsın' anlayışıyla bir yere varılamayacağını biz de biliyoruz, tüm vatandaşlarımız da biliyor. Ben bu konudaki dikkatlerinizi, bu yapılan iftiraların asılsız olduğunu ve hiçbir zaman da bizim belediye başkanlarımızın katlarında böyle sosyal medyada görünen çok şafşatalı ne jakuzi, ne kullanım alanları olduğuna şahit olmadım. Böyle bir şey de bizim zihniyetimizde yok ama ben tüm basın mensupları arkadaşlarımdan özellikle sizlerin vasıtasıyla hem kamuoyu vicdanına bunları sunmak istiyorum hem de Sancaktepe halkımızın bu linç girişimini, bu ahlaksızca davranışları yapan kişi ve şahısları kendi vicdanlarına havale ediyorum."

Bir gazetecinin Şeyma Döğücü'nün konu hakkındaki başlatacağı hukuki sürece katılım sağlayıp sağlamayacaklarını sorması üzerine Akpınar, "Başkanımız malum bayram tatili vesileyse şehir dışında, kendileri böyle bir girişimde bulunacak, hukuki sürecini değerlendirecektir muhakkak. Ama bize aksedilen bir konu şu anda yok ama başkanımızın bunu devam ettireceğine inanıyorum." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel AK Parti Sancaktepe İlçe Başkanı: Jakuzi iddiası gerçeği yansıtmıyor - Son Dakika

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