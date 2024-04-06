AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, AA\'nın 104. yıl dönümünü kutladı

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AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Yazmacı, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, AA'nın 104'üncü yıl dönümünü kutlayarak şunları kaydetti:

" Türkiye'nin sesini dünyaya duyurmakla kalmayıp, dünyadaki mazlumların sesi olan, bu uğurda Filistin'de şehitler veren, kamuoyunu doğru bilgilendirmek için çok önemli bir görevi üstlenen Anadolu Ajansının 104'üncü yıl dönümünü kutluyorum. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz nezdinde doğru ve güvenilir habercilik için çabalayan başta Şanlıurfa Bürosu olmak üzere tüm çalışanlarını tebrik ediyorum."